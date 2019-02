Bruno Ganz: Todesursache bekannt - nur eine Frage gibt Rätsel auf

Bruno Ganz ist tot. Der Schauspieler ist mit 77 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Seine Rolle im Film „Der Untergang“ machte ihn besonders berühmt.

Update 17. Februar 2019, 08.35 Uhr: Nach dem Tod des Schauspielers Bruno Ganz (77) stellt sich nun die Frage, wer der neue Preisträger des Iffland-Ringes wird. Bei diesem handelt es sich um einen diamantenbesetzten Eisenring der ein Porträt des Berliner Schauspielers und Theaterdirektors August Wilhelm Iffland (1759-1814) zeigt. Bruno Ganz hatte die Auszeichnung im Jahr 1996 erhalten.

Der "jeweils bedeutendste und würdigste Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters" erhält den Ring auf Lebenszeit und bestimmt, wer nach seinem Tod die Nachfolge als „Ringträger“ antritt. Diese Entscheidung soll möglichst frühzeitig getroffen werden und lagert dann in einem versiegelten Kuvert bis zum Tod des Preisträgers im österreichischen Kunstministerium. Verstirbt der Auserwählte vor dem Preisträger, kann die Entscheidung revidiert werden.

Wie„Spiegel Online“ berichtet, soll Ganz seinen fast gleichaltrigen Bühnenkollegen Gert Voss als Nachfolger bestimmt haben, der schon zuvor als Kandidat gehandelt worden war. Da Voss aber bereits 2014 verstarb, ist dies nun auszuschließen. Wer den Ring erhält ist also noch ein ungelüftetes Geheimnis.

+ Iffland Ring für Bruno Ganz © dpa / Herbert Pfarrhofer

Bruno Ganz ist tot: Todesursache ist geklärt

Update vom 16. Febriar 2019 um 12.35 Uhr: Nun ist bekannt, woran der beliebte Schauspieler Bruno Ganz im Alter von 77 Jahren verstarb. Im Sommer 2018 hatten Ärzte im Darm des Filmstars ein Karzinom entdeckt. Der Schauspieler war durch den Darmkrebs so geschwächt, dass er bei der Inszenierung der Mozart-Oper “Die Zauberflöte“ bei den Salzburger Festspielen die Rolle des Sprechers nicht mehr übernehmen konnte. Für ihn sprang Klaus Maria Brandauer ein.

Die Diagnose Darmkrebs wurde daraufhin im August auch der Öffentlichkeit bekannt. Ganz unterzog sich einer Chemotherapie.

Letztlich erlag er nun am frühen Samstagmorgen diesem Krebsleiden in seinem Wohnhaus in Zürich.

Eine Rolle machte Bruno Ganz besonders bekannt: Adolf Hitler im Film „Der Untergang“

Erstmeldung vom 16. Februar 2019 um 11.10 Uhr: Zürich - Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Das meldete zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ganz zählte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schauspielern seiner Zeit.

Besonders eine Kinorolle verschaffte Bruno Ganz in Deutschland und sogar auch in Hollywood Bekanntheit und Anerkennung: Im Jahr 2004 verkörperte er in Bernd Eichingers Film „Der Untergang“ Adolf Hitler. Der Film über die letzten Lebenstage Hitlers im Führerbunker wurde auch für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert und erhielt unter anderem den Filmpreis Bambi.

Auch in dem ebenfalls von Eichinger produzierten Film „Baader-Meinhof-Komplex“ (2008) wirkte Bruno Ganz mit. Er spielte den BKA-Präsidenten Horst Herold, der die Terroristen mit neuen Fahndungsmethoden verfolgte. Neben vielen weiteren Auszeichnungen erhielt Ganz im Jahr 2014 die Goldene Kamera für sein Lebenswerk sowie im Jahr 2016 den Bayerischen Filmpreis, verliehen als Ehrenpreis durch den Ministerpräsidenten.

Bruno Ganz privat: Er hatte die Alkoholsucht überwunden

Bruno Ganz wuchs in Zürich als Sohn eines Schweizer Fabrikarbeiters und einer Italienerin auf. Schon als junger Mann stand er auf den Theaterbühnen und wirkte in den 1970er-Jahren vermehrt auch in Filmen mit, unter anderem unter der Regie von Wim Wenders ("Der Himmel über Berlin").

Im Jahr 1965 heiratete er, lebte aber später von seiner Frau getrennt. Er hatte eine neue Lebenspartnerin, die Fotografin Ruth Walz. Sein einziger Sohn Daniel erblindete als Kindergartenkind.

Bruno Ganz war lange Zeit alkoholabhängig, wie er der Öffentlichkeit preisgab. Erst nach einem schweren Unfall, er war gegen einen Laternenpfahl gelaufen und musste im Krankenhaus behandelt werden, fand er den Weg zu den Anonymen Alkoholikern. Er galt seit mehr als 20 Jahren als trocken.

Bruno Ganz wurde in Zürich aufgefunden

Ganz starb in seinem Wohnhaus in Zürch. Zur Todesursache gibt es noch keine Informationen.

Lesen Sie auch: Frau postet Foto ihrer toten Schwester - aber ein zweites Bild erschüttert noch mehr

mag