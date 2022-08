Helene Fischer schickt Ex-Freund Florian Silbereisen Botschaft bei Konzert in München

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischer und Florian Silbereisen verbindet noch immer eine innige Freundschaft. Nach einer gefühlvollen Ballade bedankt sich die Schlagerqueen bei ihm. (Fotomontage) © Privat/Lisa Klugmayer & IMAGO / Chris Emil Janßen

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind zwar seit vier Jahren getrennt, die beiden verbindet aber noch immer eine innige Freundschaft. Das wurde auch bei ihrem Mega-Konzert in München mehr als deutlich. Nach einer gefühlvollen Ballade bedankt sich die Schlagerqueen mit einer kurzen aber bedeutungsvollen Botschaft bei ihm.

München - Lange mussten Schlager-Fans darauf warten, am Samstag (20. August 2022) war es endlich so weit: Helene Fischer gibt ihr Mega-Konzert in München. Viele Fans spekulierten im Vorfeld auf Florian Silbereisen als Überraschungsgast. Und tatsächlich: Vor ihrem Auftritt steht plötzlich Flori vom Regen durchnässt auf der Bühne und moderiert Helene Fischer voller Stolz an. Später bedankt sie sich bei ihm für seine Unterstützung.

Helene Fischer Konzert in München: Florian Silbereisen kommt als Stimmungsmacher auf die Bühne

Da staunten 130.000 Helene-Fischer-Fans nicht schlecht als am Samstag plötzlich Florian Silbereisen, einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten, kurz vor 20 Uhr auf der Bühne am Münchner Messegelände stand. Der Schlagerstar war wohl privat auf dem Konzert, ließ es sich aber nicht nehmen, Helene Fischer höchstpersönlich anzusagen. „Ich ziehe den Hut vor dieser Frau“, schwärmt Flori von seiner Ex.

Schlager-Überraschung noch vor dem eigentlichen Konzert: Florian Silbereisen moderiert Helene Fischer an (Fotomontage) © Privat/Lisa Klugmayer

„Wir werden heute den geilsten Abend erleben“, heizt Florian Silbereisen den Menschen ein und stimmt textsicher den Helene-Fischer-Hit „Atemlos“ an. Wenige Sekunden später eröffnet Helene Fischer ihr einziges Konzert in diesem Jahr mit „Genau dieses Gefühl“. Die Schlagerqueen weiß diese Geste durchaus zu schätzen und bedankt sich später bei Florian Silbereisen für seinen emotionalen Support.

Besondere Botschaft für Florian Silbereisen: Helene Fischer dankbar für seine Unterstützung

Gut eineinhalb Stunden heizt Helene Fischer ihren Fans ordentlich ein. Dann schlägt sie leisere Töne an und singt: „Es tat weh, doch ich muss weiterziehen und du auch“. Fans erkennen diese Liedzeilen sofort, sie stammen aus ihrem Hit „Volle Kraft voraus“. Nach dem Song sorgt Helene Fischer jedoch für einen wahren Gänsehautmoment. „Schön, dass du da bist, Flo“, bedankt sie sich bei Florian Silbereisen für den Support an diesem besonderen Abend.

Ohne Umschweife und als wäre das nicht gerade ein großer Moment für die beiden Schlagerstars gewesen, geht es dann auch schon mit „Unser Tag“ weiter. Auch, wenn es sich viele Fans wahrscheinlich sehr gewünscht hätten, Florian Silbereisen kam leider nicht mehr auf die Bühne. Pünktlich um 22:30 Uhr und ohne Zugabe verabschiedete sich Helene Fischer von ihren Fans.

Trotzdem hatten die Helene-Fischer-Fans ihren Spaß, denn trotz Regenschauer war die Stimmung ausgelassen. Auch, wenn es kurzfristig so ausgesehen hat, als ob das Helene-Fischer-Konzert nicht stattfinden kann. Doch der Konzertveranstalter versicherte immer wieder, dass es kein Grund zur Panik gibt.