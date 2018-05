Boris Becker: Das erste Foto nach der Trennung ist da - und er sieht gelassen aus wie selten

Vor kurzem hat Lilly ihrem Inzwischen-Ex-Ehemann Boris Becker noch die Liebe gestanden. Seit Dienstag ist die Ehe offiziell beendet, doch Boris scheint gelassener denn je.

Paris - Seit Dienstag ist es bekannt und seitdem in aller Munde: das Ehe-Aus von Lilly (41) und Boris Becker (50).

Nach 13 Jahren Beziehung und über neun Ehejahren gehen Lilly und der Ex-Tennis-Profi getrennte Wege.

Während Lilly sich schon Mitte Mai beim Milka-House-Running Event mit geröteten Augen und gequältem Lächeln zeigte, verweilte ihr Ex-Gatte am Tag der Bekanntgabe der Trennung ausgerechnet in Paris, der Stadt der Liebe.

Das lässt die Gerüchteküche natürlich brodeln. Fakt ist aber: Boris besucht die French Open, wo er als TV-Experte für Eurosport im Einsatz ist.

Glücklicher denn eh und je?

Von Trauer über die Trennung ist beim 50-Jährigen allerdings nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Boris sieht so gelassen und glücklich aus wie schon lange nicht mehr.

Via Twitter hatte er bereits auf die Trennung reagiert: „Ich bin überwältigt und sehr berührt von all den positiven/lieben/emotionalen Botschaften an mich.“

Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes am wichtigsten

Der Anwalt der beiden, Christian-Oliver Moser, ließ in einer öffentlichen Erklärung gegenüber Bunte verlauten: „Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus.“

Auch, so ein Anwalt der Beckers weiter, sei die Trennung „einvernehmlich und freundschaftlich“ erfolgt.

Eins steht jedenfalls fest: Für Boris Becker geht das Leben auch nach dem Ehe-Aus weiter.

Das sagt Boris zu der Trennung: