Bonez MC: Harter Rapper ganz soft – 187-Boss über sein Liebesleben

+ © Jan Hübner/imago images Deutschrapper Bonez MC packt über sein Liebesleben aus. © Jan Hübner/imago images

Deutschrapper Bonez MC ist für seine harten Texte bekannt. Doch kann der 187-Boss auch anders. Via Instagram spricht er über die Liebe.

Hamburg – Was wurde nicht schon alles über 187-Boss Bonez MC* geschrieben. Der Deutschrap-Star fällt immer wieder durch Skandale, Provokationen und Beleidigungen am laufenden Band auf. Doch kann der Hamburger Musiker auch anders. Davon zeugen seine Instagram-Storys. Immer wieder veröffentlicht Bonez MC Fotos und Videos, auf denen Frauen im Hintergrund zu sehen sind. Die Fans der 187 Strassenbande* sind am Rätseln: Wer sind die Schönheiten?

Für die Auflösung sorgt Bonez MC zumeist selbst. Eine lange Zeit war eine Frau in seinen Instagram-Storys zu sehen, die sich im Nachhinein als seine damalige Partnerin entpuppte. Doch folgte die Trennung. Die nächste Dame sollte ein Model sein, das in einem Video der 187 Strassenbande mitgespielt hat. 2021 ist erneut eine Frau auf den Social-Media-Auftritten vom Deutschrapper zu sehen. Wer ist sie? Nun lüftet 187-Boss Bonez MC sein großes Liebesgeheimnis