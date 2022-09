Wegen Bodyshaming: „Die Ärzte“ spielen ihren Kultsong nicht mehr

Von: Matthias Kernstock

„Elke“ ist einer der größten Kultsongs der Punkband „Die Ärzte“ aus Berlin. Frontmann Farin Urlaub (58) verriet nun während eines Konzerts, dass die Rocker den Song nicht mehr live spielen werden. Grund: Bodyshaming.

Berlin - Ist das nun zeitgemäß oder übertrieben? Seit 1993 gehören „Die Ärzte“ (über acht Millionen verkaufte Tonträger) zum deutschen Kulturgut. Die Punkband aus Berlin schaffte mit dem Album „Planet Punk“ (1993) den großen Durchbruch. Songs wie „Hurra“ oder „Schunder-Song“ gingen einmal ins Ohr und bis heute nie wieder raus.

Doch nun verriet Sänger Farin Urlaub während eines Konzerts in Berlin, dass die Band ihren Kultsong „Elke“ (1988) nie wieder live spielen wird. Ein Schock für die Fans von Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez. Bei Twitter schreibt eine Userin, „Die ‚Ärzte“ wurden vom Publikum aufgefordert, Elke zu spielen.

Die Antwort von Frontmann Farin Urlaub: „Ne, Leute. Elke ist fatshaming und misogyn. So was spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend.“ Zum Verständnis: Misogyn bedeutet frauenfeindlich.

Mit der Ansage, den Kultsong „Elke“ nicht mehr zu spielen, dürften die Ärzte bei ihren Fans für Diskussionen sorgen. „Ich mochte diese Kapelle mal“, reagiert ein Fan bei Twitter auf die Ankündigung von Farin Urlaub. Die Zeilen des 3.22 Minuten langen Songs haben es allerdings in sich und sind im Jahr 2022 auf jeden Fall unangebracht.

Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zuhaus‘ Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus Ich schloss‘ sie in die Arme, das heißt ich hab‘s versucht Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht Sie ist ein echter Brocken, 3 Meter in Kubik Sie sieht so aus wie Putenbrust mit Gurke in Aspik