“Boah, wie hässlich du mal warst“: Daniela Katzenberger postet das wohl schlimmste Foto ever

Das wohl hässlichste Foto ever hat Daniela Katzenberger (32) jetzt auf ihrem Instagram-Profil gepostet. Selbst ihre Fans sind von dem acht Jahre alten Schnappschuss geschockt.

Update vom 11. Dezember: Daniela Katzenberger (32) beweist in den sozialen Medien gerne mal Mut zur Natürlichkeit, um nicht zu sagen Mut zur Hässlichkeit. Das hat sie nun ein weiteres Mal eindrucksvoll auf Instagram bewiesen. Ein Foto, das sie am Montag gepostet hat, schockt selbst ihre Fans und darf wohl als eines der schlimmsten Schnappschüsse ever bezeichnet werden. Das finden zumindest ihre Follower: “Boah, wie hässlich du mal warst“, „Omg schrecklich“ oder „was für ein grausames Bild“, ist in den Kommentaren unter dem acht Jahre alten Foto zu lesen.

Katzenberger selbstironisch: #teamtussitoaster oder #teamstirnbrauen

Abrasierte Augenbrauen und extreme Solariumbräune: Damals war der Look der TV-Blondine noch ein anderer. Doch damit nicht genug. Denn auch der Gesichtsausdruck von Daniela Katzenberger ist alles andere als vorteilhaft. Mit zusammengekniffenen Augen und fest aufeinander gepressten Lippen verzieht sie das Gesicht. „Mein Gesichtsausdruck... wenn ich Bilder von früher sehe (oder merke, dass ich Koriander im Essen habe, ich mag das Zeug null)“, schreibt sie zu dem Schock-Foto und fügt gewohnt selbstironisch die Hashtags #teambrathähnchen #teamtussitoaster oder #teamstirnbrauen hinzu.

Daniela Katzenberger punktet mit Selbstironie

Dass sich die 32-Jährige nicht all zu ernst nimmt, kommt bei ihren Fans gut an. „Ich liebe Dich für Deine Selbstironie, dafür, dass Du Dich selbst nicht so BIERERNST nimmst. Das macht Dich wirklich schön!!!“, findet eine Userin und ist mit dieser Meinung nicht allein.

Kürzlich sorgte ein ganz anderer Post der Katze auf Instagram für Diskussionen: ein Clip aus dem Kinderzimmer ihrer Tochter.

Daniela Katzenberger postet Clip aus dem Kinderzimmer - das Video lässt tief blicken

Palma de Mallorca - Daniela Katzenberger (32) lebt mit ihrem Mann Lucas Cordalis und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (3) auf der Urlaubsinsel Mallorca. Damit ihre Fans in Deutschland trotzdem immer auf dem Laufendem bleiben, postet die Blondine regelmäßig Schnappschüsse auf Instagram. Dabei ist das Familienleben im Hause Katzenberger kein Tabu: Gatte Lucas beim Bügeln oder Daniela Katzenberger in der Badewanne gehören dazu.

Ab und an steht auch Töchterchen Sophia im Fokus. Schließlich geht der TV-Star ganz in ihrer Mutterrolle auf und teilt gerne Freud und Leid mit ihren Followern. Dabei lässt die Katze kaum etwas aus, Problemzonen inklusive.

Pink - Alles ist pink

Nun hat die Daniela Katzenberger ein kurzes Video auf Instagram gepostet und zwar direkt aus dem Kinderzimmer ihrer Tochter Sophia. Und dieser Clip ist der Hammer. Alles in dem Zimmer ist pink: pinke Möbel, pinker Teppich und pinkes Kinderbett. Die kleine Tochter ist in dem Filmchen übrigens auch zu sehen. Und, wie sollte es anders sein, Sophia trägt natürlich ein Tüllröckchen und T-Shirt in der passenden Farbe.

„Wer kennt’s?“, schreibt Daniela Katzenberger zum Post. Der Hashtag #chaosqueen verrät, dass es sich bei dem Clip eigentlich um das Thema leidige Thema Aufräumen dreht.

Um fiesen oder hämischen Kommentaren vorzubeugen, hat Daniela Katzenberger gleich die Kommentarfunktion bei diesem Post abgestellt. Wer Kritik an den Erziehungsmethoden oder an dem „Rausch“ in pink hat, muss in diesem Fall schweigen.

Viele kleine Mädchen lieben Pinktöne oder die Farbe Rosa. Irgendwann legt sich wohl diese Phase und der Pink-Rausch ist vorbei. Natürlich entscheiden sich einige Mütter und Väter gerade bei ihren Mädchen für eine geschlechterneutrale Farbwelt. Daniela Katzenberger selbst hat jedoch einen ausgeprägten Faible für die Farbe Pink. Und wie es aussieht sind, schwimmen Mama und Tochter gerade gemeinsam mit Freuden auf der Rosa-Welle.

