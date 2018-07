Blonde Mähne weg: Das ist die neue Frisur von Helene Fischer

Helene Fischer präsentiert eine neue Frisur: Nach dem Tour-Finale in Stuttgart trennt die Schlagerkönigin sich von ihrer blonden Mähne. Zumindest teilweise.

Stuttgart - Helene Fischer überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur. Eine Anhänger reagieren regelrecht geschockt. Denn: Die blonde Mähne der Schlagerkönigin ist weg. Na gut: Nicht ganz. Eine richtige Kurhaarfrisur wie in den Jahren 2010 bis 2012 trägt Helene Fischer auch nicht mehr. Ihr neuer Look des Jahres 2018 kann aber schon als echte Typveränderung durchgehen.

Die Fans von Helene Fischer bekamen ihre neue Frisur erstmals am Sonntag zu sehen. In Stuttgart gab sie ihr letztes Open-Air-Konzert der Stadion-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vor dem Konzert postete die Sängerin auf Instagram dazu eine Nachricht an ihre Fans. „I‘m on my way! Heute letzte Stadionshow in Stuttgart. Noch einmal alles mit euch geben, teilen, fühlen!“, schrieb Fischer dort und postete dazu ein Selfie, auf dem sie mit ungewohnt kurzen Haaren zu sehen ist.

Helene Fischers neu Frisur kommt nicht nur gut an

Knapp übers Kinn reichen ihre Haare auf dem neuesten Schnappschuss noch. Dabei war die 33-Jährige kürzlich noch mit langer, blonder Mähne bis über die Schultern zu sehen.

Und das gefiel manchen Fans offenbar besser. „Dir stehen lange Haare mehr“, so ein enttäuschter User unter dem Bild. Ein anderer schreibt: „Bitte schneide deine Haare nicht noch kürzer“. Kritik auch von dieser Followerin: „Aber die Haare sind zu kurz“.

Diesen Fans gefällt Helene Fischers Kurzhaarfrisur

Bei der Mehrheit der Fans kommt die kleine Typveränderung allerdings positiv an. „Endlich werden die Haare wieder kürzer“, findet eine Userin. „Find die kürzeren Haare sehen super aus“, so ein weiterer Kommentar. Und andere wünschen sich sogar, dass sie noch mehr abschneidet: „Die Haare sind noch viel zu lang.“

Viele Fans kennen und lieben die Schlagersängerin noch aus den Anfangszeiten ihrer Karriere mit kurzen Haaren. So trat sie beispielsweise noch bei der Echo-Verleihung im Jahr 2012 mit einer kinnlangen Kurzhaarfrisur auf. Aber egal ob sie die Haare kurz oder lang trägt: Einem Detail bleibt Helene Fischer immer treu.

+ Helene Fischer beim Echo 2012 mit kurzen Haaren. © Jens Kalaene dpa/lbn

Vergleichsweise dazu ist ihre neue Haarpracht ohnehin noch relativ lang.

Video vom Tour-Finale in Stuttgart: Heleen Fischer live mit ihrer neuen Frisur

Auf Youtube ist auch ein Video zu sehen, das Helene Fischer beim Tour-Finale in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart zeigt. Der Clip zeigt, wie Helene den ersten Song des Abends performt: „Herzbeben.“ Ihre neue Frisur ist deutlich zu erkennen. Vor allem wenn die Schlagerkönigin auf der Großbildleinwand zu sehen ist.

Video: Helene Fischer über Tourstress und ihren Flori

