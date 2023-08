„Größenwahnsinn“: Eiskalte Abrechnung von Patricia Blanco mit Ex Ellermann in neuer Wohnung

Von: Volker Reinert

Kein Herz und eine Seele mehr: Patricia Blanco bezog eine neue Wohnung und rechnet nun knallhart auf Instagram mit ihrem Ex-Verlobten, dem Multimillionär Andreas Ellermann, ab.

Hamburg – Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (58) verkündeten im Juni 2023 nach vier Jahren Beziehung ihre Trennung. Seitdem zofft sich das Ex-Paar öffentlich. Der Millionär warf der Tochter von Schlager-Ikone Roberto Blanco (86) vor, seine Hamburger Villa nicht zu verlassen.

Die 52-Jährige sah den Sachverhalt stets ganz anders und erzählte im RTL-Interview, dass die Aussagen ihres Ex-Partners „gelogen seien“. Nun ist Patricia Blanco in ihrer neuen Wohnung angekommen und fand in den sozialen Netzwerken keine lobenden Worte über Ellermann – im Gegenteil.

Patricia Blanco rechnt mit Andreas Ellermann auf Instagram ab

In ihrer Instagram-Story am Dienstag (8. August) nahm Patricia Blanco vor ihren 61.800 Instagram-Followern kein Blatt vor den Mund. Über ihren Ex-Verlobten, der mittlerweile an der Seite von Nadja („Naddel“) Abd el Farrag (58) als Schlagerstar durchstarten will, erzählte die in Unterhaching geborene Blanco: „Oh Gott, sind das alles grausame Meldungen gewesen. Leute, ihr seht ‚Karma is a bitch‘. Ich bin gottfroh, dass ich das alles los bin, diesen Mann los bin, es ist einfach nur grauenvoll“.

Blanco, die erst kürzlich alle gemeinsamen Fotos mit Andreas Ellermann zerrissen hatte, erklärte ihren Fans, dass sie glücklich über die Trennung sei: „Also, was sich dieser ältere Mann einfach alles einbildet. Es ist unfassbar, was Größenwahn mit Menschen anrichtet. Ich bin froh, dass ich das Ganze einfach hinter mir lassen darf.“ Demnach hätte sie viel zu tun, da ihre neue Wohnung bislang nur sehr spärlich eingerichtet sei.

Was war der Trennungsgrund zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann?

Der Bild erklärte Ellermann im Juni: „Ihre Gier nach Luxus hat unsere Liebe zerstört“. Auch waren die Wünsche seiner Ex-Verlobten zu groß geworden, „dass ich nicht mehr freiwillig schenken konnte. Bei mir wurden nur noch Wunschlisten abgefordert. Ich fühlte mich eingeengt und erdrückt“, so Ellermann weiter.

Vier Jahre lang waren Patricia Blanco und Andreas Ellermann ein Paar und sogar verlobt. Seit ihrer Trennung im Sommer 2023 herrscht böses Blut zwischen den Ex-Partnern. Nun ist Blanco in ihre eigene Wohnung gezogen und rechnet mit dem Multimillionär knallhart auf Instagram ab. © Screenshots: Instagram/ andreasellermann & Instagram/ patriciablancoofficial

Der Rosenkrieg scheint also in die nächste Runde zu gehen. Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass Ellermann seiner ehemaligen Partnerin seinen Porsche geschenkt habe. „Ich will nur noch Frieden, denn ich habe darauf keinen Bock mehr“, so der 58-Jährige. Indes wurde Andreas Ellermann jüngst beim Knutschen mit einer fremden Frau gesichtet. Verwendete Quellen: Instagram/ patriciablancoofficial, bild.de, rtl.de