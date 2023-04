Claudia Effenberg muss Handtasche ausleeren: „Erklärt, warum ich so dick bin“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Claudia Effenberg wie sie leibt und lebt: Als die Dschungelcamp-Teilnehmerin im Interview ihre Tasche ausleert, muss sie laut über sich selbst lachen.

Hamburg – Die ungemütlichen Schlafplätze und das Ungeziefer im Dschungelcamp hat Claudia Effenberg (57) längst hinter sich gebracht und kann nun wieder voll und ganz ihrem gewohnten Alltag nachgehen. Ihre Urwaldklamotten hat die Dirndldesignerin inzwischen gegen schicke Ensembles und Luxushandtaschen eingetauscht – in denen sich ein überraschender Inhalt verbirgt.

„Warum ich so dick bin“: Claudia Effenbergs Handtasche ist voller Schokoriegel

In einem Interview für das Sat.1-Format „Volles Haus“ wird Claudia Effenberg vor eine besondere Aufgabe gestellt: Sie muss vor laufender Kamera ihre Handtasche ausleeren. Eifrig kramt sie in der schwarzen Louis Vuitton – das 2650 Euro teure Modell Onthego – und bringt dabei allerlei ulkiges Hab und Gut zum Vorschein.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Neben unverzichtbaren Accessoires wie Geldbeutel, Ersatzbrille und Gesichtsmasken ist die teure Tasche bis zum Bersten voll mit diversem Naschzeug. Kinderriegel, Studentenfutter, Mars, Bonbons, Knoppers, Snickers – kichernd befördert Claudia Effenberg ein regelrechtes Sammelsurium an süßen Leckereien ans Tageslicht. „Die Leute fragen mich, warum ich so dick bin“, lacht sie und stellt grinsend fest: „Es ist ziemlich viel Essbares da drin.“

Wochen nach Dschungelcamp-Finale: Djamila Rowe wartet immer noch auf ihr Preisgeld Ende Januar gewann Djamila Rowe, die als Ersatzkandidatin für Martin Semmelrogge eingesprungen war, die 16. Dschungelcamp-Staffel. Mit ihrem Sieg im Finale, wo sie sich gegen Gigi Birofio und Lucas Cordalis durchsetzen konnte, wurde sie 100.000 Euro reicher. Auf ihr Preisgeld muss die Visagistin aber immer noch warten.

„Verhungern geht schon mal nicht“: Claudia Effenberg für Süßigkeiten-Handtasche im Netz gefeiert

Dass Claudia Effenberg so über sich selbst lachen kann, sorgt im Netz für große Begeisterung. „Wie sympathisch kann man sein“, freut sich eine Instagram-Nutzerin, „Sie nimmt sich selber nicht so ernst, das liebe ich total“, schließt sich ihr eine weitere an. „Ich dachte schon, da ist ein Durchgang nach Hogwarts unten in der Tasche“, scherzt eine Userin über den schier endlosen Inhalt von Claudias Handtasche, „Verhungern geht schon mal nicht“, tut es ihr eine andere gleich.

Egal was auf Claudia Effenberg zukommt – nahrungstechnisch dürfte die gebürtige Nordrhein-Westfalin für alles gerüstet sein. Bei aller Selbstironie und heiterer Stimmung im Sat.1-Studio hat sie derzeit aber nicht nur Grund zur Freude, denn Claudia Effenberg ist nach dem Dschungelcamp immer noch in Behandlung. Verwendete Quellen: Instagram/sat.1