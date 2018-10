„Fruchtblase geplatzt live“: YouTube-Star Bibi schockt mit Badewannen-Bild - Fans trauen Augen nicht

Auf Instagram lässt YouTube-Star Bibi Claßen - ehemals Heinicke - von „BibisBeautyPalace“ ihre Fans am gemeinsamen Leben mit ihrem Julian teilhaben. Doch ein Bild aus der Badewanne sorgte bei den Followern jetzt für Aufsehen.

Es muss ein aufregendes Jahr gewesen sein für YouTube-Star Bianca „Bibi“ Claßen. Im Mai wird bekannt, dass die 25-Jährige gemeinsam mit Freund Julian Nachwuchs erwartet. Es folgen Fotos mit wachsendem Babybauch und der Erstausstattung für den Familienzuwachs.

Im September dann die Hochzeit der Influencer - beim Antrag zuvor waren die Fans natürlich auch auf Instagram dabei. Der Sohn von Bibi und Julian kam im Oktober zur Welt, den Namen halten die beiden YouTube-Stars allerdings noch geheim.

YouTube-Star Bibi gibt Fans intimen Einblick in Badewanne - die achten nur auf das Wasser

Noch haben die Fans den kleinen Jungen nicht zu Gesicht bekommen. Dafür gewährt Bibi andere intime Einblicke - aus der Badewanne. Nicht nackt, sondern in einem Badeanzug sitzt die Neu-Mama in der Wanne. In der Hand hält sie eine Packung Badesalz, in der anderen den Duschkopf. Doch das stört die Fans nicht wirklich.

Vielmehr das Badewasser erregt die Gemüter. Und das ist rot gefärbt, schäumt an einigen Stellen. Deswegen können die Fans nur an eines denken: „Ich dachte erst mal sie hätte ihre Tage“, schreibt ein User. Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da.

Bibi Claßen: Kritik an Bild auf Instagram - „Fruchtblase geplatzt live“

Das könnte auch am Kommentar der 25-Jährigen liegen, mit dem sie das Bild versehen hat. „Ich war gestern das erste Mal seit der Geburt in der Badewanne & natürlich durften die neuen #bilou Badesalze nicht fehlen. Alle drei Sorten riechen so intensiv und lecker - ein richtiges Bade-Erlebnis“. Der YouTube-Star schreibt, dass es das erste Bild nach der Geburt ihres Sohns war - und sorgt so prompt für weitere Kommentare auf Instagram

„Wenn man den Zeitpunkt bedenkt, hätte sie vielleicht lieber zu einer anderen Farbe greifen sollen. Aber jeder kann tun was er will“, schreibt eine Userin. Andere sind da schon deutlicher: „Fruchtblase geplatzt live“.

Dabei wollte Bibi eigentlich nur Werbung für ein neues Produkt machen. Sie vertreibt mit ihrer Marke „Bilou“ Beautyprodukte wie Duschschaum und Bodyspray. Nun unter anderem auch Badesalze. Und das würde man auf dem Bild auch erkennen, ist in einigen Kommentaren zu lesen. „ Mann sieht doch die Tüte in ihrer Hand, und wie das Salz rein schüttet..“ oder „Hallo, Bibi würde niemals Posten das sie in der Badewanne ihre Tage hat. Man sieht doch das es Badesalz ist. Diese Kommentare sind Unsin“ ist auf Instagram zu lesen.

„BibisBeautyPalace“ ist einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands

Der YouTube-Kanal BibisBeautyPalace der 25-Jährigen gehört zu den erfolgreichsten Kanälen Deutschlands: Mehr als fünf Millionen Abonnenten zählt Bibi dort, auf Instagram sind es mehr als sechs Millionen Follower.

Immer wieder sorgt Bibi mit ihren Bildern auf Instagram für Aufsehen: Im Sommer postete sie ein Foto von sich, auf dem schockierend wenig Stoff zu sehen ist. Doch auch ein Bild, das ihrMann Julian postete, ließ die Fans erschrecken.

Lesen Sie auch: Bibis erster Song ist draußen und alle hassen ihn

mlu