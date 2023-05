„Bettelt nach der nächsten Ohrfeige“: Oliver Pocher nach Bodyshaming-Attacke im Netz zerrissen

Von: Lukas Einkammerer

Oliver Pocher haut gerne mal den einen oder anderen fiesen Spruch raus. Auf Instagram zieht der Comedian nun über das Körpergewicht einer Fremden her.

New York, USA – Oliver Pocher (45) nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund und scheut sich nicht davor, freche Seitenhiebe und andere kleine Fiesheiten auszuteilen. Egal, ob seine Promi-Kollegen, die eigenen Fans oder völlig Fremde – vor dem Comedian und seiner scharfen Zunge ist niemand sicher. Nun muss eine unwissende Passantin einen gemeinen und mehr als fragwürdigen Kommentar über sich ergehen lassen.

Mit seinen knapp 1,7 Millionen Followern teilt Oliver Pocher bei Instagram gerne mal Einblicke in seinen Berufsalltag, persönliche Schnappschüsse mit Ehefrau Amira (30) (Alle Infos über Oliver und Amira Pocher) oder tut seine Meinung zu aktuellen Themen kund. Mit Miami-Kappe und im Coldplay-Shirt meldet er sich nun von den Straßen New Yorks, um eine Live-Ausgabe des Podcasts „Die Pochers!“, den er zusammen mit seiner Gattin betreibt, anzukündigen. Die Gelegenheit nutzt er auch gleich, um über eine andere Fußgängerin herzuziehen.

Heimlich lichtet Oliver Pocher in seiner Instagramstory eine fremde Frau ab, die vor ihm läuft. Ihr Kopf und ihr Oberkörper sind dabei nicht zu sehen, stattdessen zoomt der Comedian auf das Hinterteil der etwas fülligen Dame, die eine enge, olivgrüne Leggings trägt. „Kinder, Besoffene und Leggings sagen immer die Wahrheit“, schreibt er dazu – ganz schön unverschämt.

Oliver Pochers Aussage erweist sich als äußerst fragwürdig, zum einen, weil sie klar als Bodyshaming interpretiert werden kann, zum anderen, weil die Unbekannte wahrscheinlich keine Ahnung davon hat, dass über sie im Netz so fies hergezogen wird. Und das zu allem Überfluss auch noch auf einem Account mit einer enorm großen Reichweite. Dass sie davon etwas mitbekommen hat, ist zum Glück aber sehr unwahrscheinlich.

Was ist Bodyshaming?

In den vergangenen Jahren ist „Bodyshaming“ vor allem in den sozialen Medien leider immer mehr zum Begriff geworden. Darunter versteht sich, wenn der Körper einer Person diskriminiert oder zu beleidigt wird. Betroffen sind vor allem Frauen. Unterschieden werden kann dabei in Anfeindungen gegenüber dicker (Fat Shaming), dünner (Skinny Shaming) sowie alter oder behinderter Körper.

(Quelle: marshmallow-maedchen.de)