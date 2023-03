Oliver Pocher lässt Frau Amira allein feiern gehen: Die nutzt Chance und betrinkt sich

Von: Lukas Einkammerer

Oliver Pocher und seine Frau Amira arbeiten stets an vielen gemeinsamen Projekten. Nun macht die Moderatorin ganz ohne ihren Gatten Party – und lässt es ordentlich krachen.

Magdalensberg – Egal ob der gemeinsame Podcast „Die Pochers hier“, Auftritte im Fernsehen wie zuletzt bei der „TV Total Wok-WM“ oder Gastrollen beim ZDF-Traumschiff – Oliver und Amira Pocher machen so gut wie alles gemeinsam. Zur Geburtstagsparty einer Freundin rockte die junge Mutter nun aber alleine an – und lebte ganz ohne ihren berühmten Gatten in Saus und Braus.

Von der Powermutter zur Partymaus: Amira Pocher lässt es ohne Oliver krachen

„Da lässt man die Muttis einmal raus“, schreibt Amira Pocher unter einer Fotoreihe bei Instagram, die sie bei der rauschenden Geburtstagsfete ihrer Freundin Bia zeigen. Sie trägt ein schwarzes Croptop und schwarze Jeans im Lederlook – und strahlt in die Kamera. Ihre beiden Söhne und die TV-Karriere halten die gebürtige Österreicherin mächtig auf Trab, aber auch Powermamas dürfen eben mal einen Abend für sich haben.

Angelehnt an eine beliebte Videoidee bei TikTok hält Amira ihren Beeren-Cocktail hoch und erklärt: „Hallo, ich bin die Amira und das ist mein erster Drink.“ Normalerweise teilt man bei diesem Trend dann noch einen zweiten Clip vom letzten Drink des Abends, doch einem Fan, der sich eben das wünscht, antwortet Amira nur mit einem Lachen: „Lieber nicht.“ Hat die ehemalige „Let‘s Dance“-Kandidatin etwa zu tief ins Glas geschaut?

Der internationale Tag des Cocktails Man mag es kaum glauben, aber auch alkoholische Mischgetränke haben einen eigenen Tag zu ihren Ehren. Am 13. Mai wird weltweit der Tag der Cocktails gefeiert und damit an die Geburtsstunde einer der wohl genialsten kulinarischen Ideen aller Zeiten gedacht. 1806 war in der New Yorker Boulevardzeitung The Balance and Columbian Repository erstmals die Rede von Cocktails. „Ein anregender Likör, zusammengesetzt aus Spirituosen aller Art, Zucker, Wasser und Bitter“, beschrieb die Zeitung damals die ideale Rezeptur eines solchen Drinks. Heute ist auf den Getränkekarten in Restaurants und Bars mit allzeit beliebten Klassikern wie Aperol Spritz, Gin & Tonic und Mai Tai einiges geboten – und für die meisten Barkeeper gilt: Je experimenteller, desto besser. (Quelle: falstaff.de)

„Recht auf Spaß“: Amira Pocher begeistert Fans mit Partybildern

Mit den Partybildern und dem lustigen Cocktail-Video sorgt Amira Pocher bei ihren knapp 949.000 Followern für große Begeisterung. „Sieht nach einem perfekten Abend aus“, schwärmt eine Instagram-Nutzerin, „Muttis leisten das ganze Jahr über enormes – die haben auch ein Recht auf Spaß“, tut es ihr ein anderer gleich. Viele wünschen sich, das Video von Amira nach ihrem letzten Drink des Abends sehen zu können – aber hier gilt wohl: „What happens at the party, stays at the party.“

Seine Frau so gut gelaunt zu sehen, dürfte Oliver Pocher bestimmt ein Grinsen ins Gesicht gezaubert haben. Wenig begeistert war der Comedian hingegen von einer anderen Aktion seiner Frau, denn Oliver Pocher ist entsetzt, weil Amira Freunden zehntausende Euro geliehen hat. Verwendete Quellen: Instagram/amirapocher, falstaff.de