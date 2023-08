Royaler Besuch: Prinz Harrys und Meghan Markles Deutschlandpläne enthüllt

Am 9. September wird Prinz Harry die Invictus Games in Düsseldorf eröffnen. Auch Ehefrau Meghan wird erwartet. Das sind die Europa-Pläne der Ex-Royals.

Düsseldorf – Als Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38) vor einem Jahr das letzte Mal die Rheinmetropole besuchten, wurden sie gefeiert wie die Popstars. Obwohl in dem Jahr viel passiert ist, dürften sich am 9. September dieses Jahres ähnliche Szenen in Düsseldorf abspielen. Zwar haben die Ex-Royals sich besonders bei ihrer Familie und im britischen Königreich äußerst unbeliebt gemacht, doch in Deutschland wird der Zweitgeborene von König Charles III. (74) und seine Ehefrau sicher ein warmer Empfang bereitet.

Trotz schwelenden Trennungsgerüchten kommen sowohl Prinz Harry als auch Meghan Markle an den Rhein

Besonders seit das umstrittene Paar vor drei Jahren nach Kalifornien gezogen ist, sind Besuche in Europa selten geworden. Nicht zuletzt deshalb werden die Invictus Games in Düsseldorf, deren Initiator Prinz Harry ist, mit Spannung erwartet. Seit das Sportfestival für kriegsversehrte Soldaten 2014 ins Leben gerufen wurde, erfreut es sich zunehmender Beliebtheit und zählt außerdem zu den Herzensprojekten des royalen Rotschopfes.

Das Event hat sich zu einer stattlichen Größe ausgewachsen: 525 Athleten aus über 20 Nationen werden erwartet. Aus Deutschland treten 37 Sportler in acht Disziplinen an. Genauso spannend ist jedoch, ob Meghan Markle Prinz Harry begleiten wird. In den letzten Monaten hatten sich Trennungs-Gerüchte verdichtet, weil die zweifachen Eltern kaum noch zusammen gesehen wurden, seit ihr gemeinsamer Spotify-Plan geplatzt war. Jeder schien nun seine eigenen Karriere-Pläne zu verfolgen, es gab Berichte, Harry wohne zeitweise im Hotel und die prächtige Villa der Sussexes stehe zum Verkauf.

Prinz Harry besucht vor Düsseldorf seine Heimat London Ob der Royal seine Zeit auf der britischen Insel nutzt, um seine Familie zu treffen, bleibt abzuwarten. Insider der britischen Zeitung „Mirror“ berichten allerdings, es gebe keine Pläne, dass Harry Bruder und Vater besuchen werde. König Charles III. soll den Todestag seiner Mutter auf Schloss Balmoral in Schottland verbringen, wo er bereits mit Ehefrau Camilla in die Sommerferien gefahren ist. Private oder öffentliche Zeremonien zu Ehren der verstorbenen Queen seien nicht geplant. Um den 20. September steht dann endlich der wegen Unruhen ausgefallene Staatsbesuch in Frankreich im königlichen Terminkalender.

Meghan Markle soll kurz nach der Eröffnungszeremonie dazustoßen

Umso erfreulicher ist, dass sich sowohl Meghan als auch Harry angesagt haben. Der Prinz soll bereits zur Eröffnungsfeier am 9. September anreisen. Ob seine Ehefrau ihn begleitet, darüber wurde lange spekuliert. Doch jetzt hat die Pressestelle der Invictus Games die Reisepläne des Paares offiziell bestätigt. Demnach kommt Harry erst einmal ohne Meghan nach Deutschland kommen. Die zweifache Mutter werde „später dazukommen“, heißt es. Der genaue Zeitpunkt wurde nicht kommuniziert, an der Schlusszeremonie am 16. September sollen aber beide teilnehmen.

Bei strahlendem Sonnenschein waren Harry und Meghan 2022 nach Düsseldorf gekommen und genossen ihr Bad in der Menge (Fotomontage). © Christoph Hardt/Imago & Dwi Anoraganingrum/Imago

Laut Informationen der Bild Zeitung soll Meghan kurz nach der Eröffnungszeremonie anreisen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex freuen sich, bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf dabei zu sein, heißt es. Harry werde an allen acht Tage die Spiele begleiten. Unbestätigt, aber geplant sei auch, dass die ehemalige Suits-Darstellerin einen Teil der Abschlussfeier moderieren wird, an dem Auftritte von US-Rapper Macklemore (40) sowie Sängerin und Schauspielerin Rita Ora (32) stattfinden sollen. Harry werde bereits am 7. September beim WellChild Awards in London sein, das Event findet am Abend vor dem ersten Todestag seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., (96, †2022) statt, zu dem Prinz Harry zu spät zum Sterbebett kam. Verwendete Quellen: bild.de, mirror.co.uk