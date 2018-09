Bert Wollersheim: Erschreckendes Oben-ohne-Foto seiner Freundin aufgetaucht

Bert Wollersheim und Freundin Ginger Costello genießen ihre frische Liebe. Nun postete der 67-Jährige jedoch ein Oben-ohne-Foto von ihr - schockierend daran ist aber (natürlich) nicht ihr Körper.

Palma de Mallorca - Dass Bert Wollersheim seit dem Ehe-Aus mit Sophia Vegas wieder frisch verliebt ist, zeigt der 67-Jährige fast täglich auf seinem Instagram-Account. Ob gemeinsam beim Essen, Feiern oder am Strand: Der Bordell-Besitzer und seine Freundin Ginger Costello lassen ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Nun postete Bert Wollersheim jedoch ein Bild seiner Liebsten, das auf den ersten Blick einige Fans erschreckt haben dürfte.

Bert Wollersheim postet seltsames Foto auf Instagram - was ist Ginger Costello denn hier passiert?

Zu sehen ist Freundin Ginger, mit freiem Oberkörper auf dem Sofa sitzend. Ihre nackten Brüste werden dabei lediglich durch zwei in Gummihandschuhe verpackte Hände verdeckt. Auch wenn Ginger scheinbar fröhlich in die Kamera lacht, schockieren auf den ersten Blick zwei Tampons, die aus der Nase der Blondine ragen.

Was ist dem ehemaligen Webcam-Girl denn hier passiert? Bevor seine Fans jedoch spekulieren können, klärt Bert Wollersheim direkt auf. „Also ich erkläre euch mal dieses Pic. Als wir beiden vor ca. vier Wochen unsere Wohnung in Mallorca verlassen haben, haben wir den Strom in der Eile abgestellt.“ Heißt: Der Kühlschrank hat gestunken, und die Tampons dienten der Geruchsdämpfung in ihrer Nase.

Um das Problem der beiden noch zu verdeutlichen, verlinkt Wollersheim auf dem Bild die Hashtags „Kühlschrank“, „frohes Putzen“ und „Problem“. Warum die Frau allerdings nackig ist, bleibt unerklärlich.

Die Fans der beiden amüsieren sich über den Schnappschuss und finden: „War bestimmt sehr animalisch“. Die Putz-Aktion der beiden scheint jedoch ein gutes Ende gefunden zu haben, posten sie doch kurze Zeit später ein fröhliches Foto von einer Party.

Erst im Sommer zog Bert Wollersheim mit seiner damaligen Freundin Bobby Anne Baker ins „Sommerhaus der Stars“.