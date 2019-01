Bergdoktor-Star Ronja Forcher im knappen Bikini - Oberweite sorgt für unangemessene Kommentare

Ronja Forcher ist im „Bergdoktor“ ein echter Blickfang. Wussten Sie, dass sie sich schon mal für ein Männermagazin ausgezogen hat? Und ein heißes Bikini-Foto postete?

München - Ronja Forcher ist ein echter Blickfang in der beliebten ZDF-Reihe „Der Bergdoktor“, die am 10. Januar in die zwölfte Staffel startete. Die 22-Jährige mit den stechenden Augen spielt Lilli Gruber, die Tochter des Bergdoktors Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Wir stellen sie hier vor - und blicken auch zurück auf mehrere freizügige Episoden.

„Bergdoktor“-Tochter Ronja Forcher hat einen Freund: Felix Briegel

So mancher „Bergdoktor“-Zuschauer kommt beim Anblick der Österreicherin ins Schwärmen. Und fragt sich, ob Ronja Forcher wohl Single ist. Doch jeder Mann, der sich Hoffnung gemerkt hat, bekommt bei Instagram schon eine klare Absage erteilt. Denn schon im Herbst zeigte Ronja Forcher ihr Liebesglück dort total offen. „Better together. Happy birthday mein Liebster! Auf ein langes, erfolgreiches, gesundes, gemeinsames Leben. Ich bin für immer dein!“, schrieb sie und markierte ihren Freund Felix Briegel, der selbst Schauspieler ist. „Ich liebe ihn über alles“, sagte sie der Bunten zu ihrer Beziehung zum Schauspieler.

Die Instagram-Aktivitäten von Ronja Forcher halten sich ansonsten in Grenzen. Sie hat zwar stattliche 38.000 Abonnenten, aber überhaupt erst 93 Beiträge gepostet. Der neueste ist jenes Partnerfoto vor mehreren Monaten.

Sehr viel Aufsehen erregte ein Bikini-Foto im vorigen Jahr - weil es sich von jenen anderer Stars deutlich unterschied. „Auf diesem Bild seht ihr mich. Einfach so wie ich bin. Ihr seht meinen weichen, molligen Bauch und meine dicken Beine. Und das ist auch gut so! Denn so schaue ich aus. Nicht perfekt, nicht schlank, aber deshalb nicht weniger gesund und glücklich und schön“, schrieb sie und bekam sehr viel Zuspruch von ihren Followern.

„Bergdoktor“-Tochter Ronja Forcher im Bikini: Video erntet derbe Kommentare

Reaktionen der etwas anderen Art erntete hingegen ein Video, das sie ebenfalls im Bikini zeigt. Der Badefummel ist damals ziemlich knapp ausgefallen. Der Clip sammelte mehr als 42.000 Likes - mehr als sie heute Abonnenten hat. „Heiliger Strohsack.....fast wär mir das Handy aus der Hand gefallen....wie heiß ist das denn?“, schrieb ein Nutzer. „Was für eine Topfigur!“ und „Geilen Busen“ andere. Und dann gibt es da noch viele, die viel zu derb sind, um sie hier wiederzugeben. Leider haben ein paar Herren aufgrund dieses Videos ihre gute Kinderstube - so sie denn vorhanden war - vergessen.

„Bergdoktor“-Tochter Ronja Forcher zog sich einst für den Playboy aus

Grundsätzlich hat Ronja Forcher kein Problem damit, Haut zu zeigen. Was viele „Bergdoktor“-Fans nicht mal wissen: Die 22-Jährige hat sich einst für den Playboy ausgezogen. Einige Bilder gibt es noch heute auf der Webseite des Männermagazins.

Ronja Forcher ist ein positiver Mensch, der auch mit eigenen Schwächen umgehen kann. „Ich hatte mal eine leichtere Form der Legasthenie, deswegen war ich sehr aufgeregt“, sagt sie im Hinblick auf Lesungen, die sie abgehalten hat, der Neuen Post.

Ihre Botschaft: Sei wie Du bist! Steh zu Dir selbst! Das formulierte sie auch unlängst via Bunte an alle da draußen: „Schaut mich an. Ich bin Größe 38. Ich fühl mich schön und fühl mich sexy, ihr könnt das auch“.

