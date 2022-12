„Bekomme viele Anfragen“: Cathy Hummels flirtet nun beim Promi-Tinder „Raya“

Von: Lukas Einkammerer

Cathy Hummels sucht nach der Trennung von Mats nach der großen Liebe. Dafür hat sie sich auf der Promi-Dating-App „Raya“ angemeldet. Die Moderatorin bekommt dort zwar viele Nachrichten – sieht das ganze aber kritisch.

München – Nach einer Trennung mit dem Leben und der Liebe weitermachen, ist kein leichter Schritt. Ohne den Menschen aufzuwachen, an den man sich über Jahre hinweg so gewöhnt hat, ist eine ziemliche Umstellung und auch die Datingwelt ist bekanntlich nicht gerade leicht zu navigieren. Für Cathy Hummels (34) steht nach dem Liebesaus mit Mats (33) dennoch eins an oberster Stelle: Den Mann zu finden, der ihr wieder den Sonnenschein bringt.

„Bin da eher Old-School“: Cathy Hummels versucht sich an Dating-Apps

In ihrer RTLZWEI-Doku „Alles auf Anfang“ gab die Münchner Moderatorin bereits einen ersten Einblick in die Suche nach einem Mann fürs Leben und ließ sich bei den ersten, vorsichtigen Rendezvous mit attraktiven Junggesellen in Los Angeles ablichten. In dem persönlichen TV-Format verriet Cathy Hummels bereits, dass sie am liebsten einen Amerikaner an ihrer Seite hätte – schließlich gibt es nach der öffentlichen Liebesgeschichte mit Mats hierzulande bestimmt nur wenige Männer, die sie nicht kennen.

Um ihrem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen, hat sich Cathy Hummels nun bei der exklusiven Dating-App „Raya“ angemeldet, wie sie im Gespräch mit bild.de verrät – und die hat es in sich. Anders als bei Tinder kommen in die auserlesene Community nämlich fast nur Stars, Influencer und Personen mit Kontakten zur Promiwelt und auch das Aufnehmen von Screenshots ist strengstens verboten. Schließlich sollen sich auf der Plattform wahre Hollywood-Größen wie Drew Barrymore (47) und Channing Tatum (42) herumtreiben – und die wollen selbstverständlich ungestört bleiben.

Wie es für Cathy in dem VIP-Club der Reichen und Schönen bisher wohl so läuft? Gegenüber bild.de zieht der sympathische TV-Star Bilanz: „Ein Date hatte ich noch nicht, auch wenn ich viele Anfragen bekomme“, berichtet sie von ihrer „Raya“-Erfahrung und gesteht: „Diese Form, jemanden kennenzulernen ist schwierig für mich, ich bin da wohl eher Old-School.“

„Alles zu oberflächlich“: Cathy Hummels kritisiert die Liebessuche auf Dating-Apps

Auch wenn Cathy Hummels ihre ersten Abstecher in die Welt der Dating-Apps gewagt hat, scheint sie kein besonders großer Fan der Online-Liebessuche zu sein – und hat vor allem vor einer Sache Angst: „Eine Illusion meines vermeintlichen Traummannes zu treffen. Dieses Internet-Dating ist ja nicht echt. Das ist mir alles zu oberflächlich.“ Am liebsten wäre ihr natürlich das klassische Boy-Meets-Girl Szenario – ein persönliches Kennenlernen fernab der Handybildschirme. „Ich kann mich nicht in ein Foto verlieben, dazu diese belanglosen Small-Talk-Texte“, findet die Mama von Ludwig (4).

Wie so manch andere Erfindung des digitalen Zeitalters haben Dating-Apps ihre Vorteile und ihre Schattenseiten, aber wer weiß – vielleicht findet Cathy Hummels bei „Raya“ ja doch noch die Liebe ihres Lebens. Cathys Promi-Kollegin Antonia Hemmer (22) lässt es nach der Trennung von Patrick Romer (26) hingegen ordentlich krachen – und brach sich im Club fast die Nase. Verwendete Quellen: bild.de, pagesix.com, stylight.com