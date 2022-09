Bekanntes ARD-Gesicht gestorben: Fritz Pleitgen ist tot – „in unseren Herzen sind die Flaggen auf Halbmast“

Von: Thomas Kemmerer

Fritz Pleitgen war von 1995 bis März 2007 Intendant des WDR. © Jörg Carstensen/dpa

TV-Deutschland trauert um Fritz Pleiten. Der bekannte Korrespondent und WDR-Intendant starb am Donnerstag in Köln

Köln – Die deutsche TV-Landschaft trauert um ein prominentes Gesicht: Der Journalist und Moderator Fritz Pleitgen ist tot. Das teilte der WDR mit.

Fritz Pleitgen: Bekannt als Korrespondent in Moskau, Washington, Ost-Berlin

Fritz Pleitgen starb Donnerstag (15.09.2022) in Köln. Er wurde 84 Jahre alt. Viele kennen Fritz Pleitgen als TV-Korrespondent der ARD. Unter anderem war er Korrespondent der öffentlich-rechtlichen Anstalt in Moskau, später in der damaligen Hauptstadt der DDR in Ost-Berlin, bevor er 1982 Leiter des USA-Studios in Washington und New York wurde.

Beim WDR war Fritz Pleitgen von 1995 bis Ende März 2007 Intendant. Entsprechend groß ist dort die Trauer: „‚Der Tod von Fritz Pleitgen ist für uns alle im WDR eine sehr traurige Nachricht. In unseren Herzen sind die Flaggen auf Halbmast.“ (kem/IDZRW) Mehr in Kürze.