Scheint ganz so, als hätte Panagiota Petridou ihre Fans nach dem Fashion-Fauxpas wieder besänftigt. Die waren nach ihrem freizügigen Auftritt auf dem Roten Teppich nämlich alles andere als begeistert, wie Sie weiter unten lesen können.

Vox-Moderatorin Panagiota ohne BH mit tiefem Dekolleté - Fans sauer

Dresden - Panagiota Petridou ist ein echtes Multitalent: Viele Jahre war sie nach ihrer Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau als Automobilverkäuferin erfolgreich, führte 2009 sogar die Rangliste der besten Mini-Neuwagen-Verkäufer an. Bis 2012 spielte sie in der deutschen Handball-Liga, unter anderem für Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf und ist bis heute großer Handball-Fan.

Vox-Moderatorin zeigt sich in Kleid mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel

Bekannt wurde und ist sie aber als TV-Moderatorin, unter anderem in der Vox-Sendung „Biete Rostlaube, suche Traumauto“. Deshalb ist die 39-Jährige auch regelmäßig auf den roten Teppichen zu sehen, so auch am Wochenende beim Semperopernball in Dresden. Und dort stahl sie zahlreichen anderen Promis die Show. Petridou trug eine tief de­kolle­tierte Abendrobe aus dem Atelier der Designerin Katia Convents, die unter anderem für die RTL-Show „Let's Dance“ die glamourösen Outfits kreiert. Ihr Ausschnitt reichte da zum Bauchnabel - an einen BH war unter diesem Kleid nicht zu denken.

Vielen der rund 135.000 Followern scheint der Anblick zu gefallen. „Hammer“, „verdammt, siehst du gut aus“ oder „WOW, dein Ausschnitt ist tiefer als der von @sylviemeis“, heißt es in den Kommentaren.

Fans von Panagiota Petridou enttäuscht: „Machst ja doch, was du willst“

Doch in einem Punkt musste sich die Moderatorin auch Kritik gefallen lassen. Im Vorfeld hatte Petridou ihre Follower nämlich nach ihrer Meinung gefragt und zwei Kleider zur Auswahl gestellt.

Das Urteil ihrer Anhänger war eindeutig. Die Mehrheit stimmte für ein türkis-schimmerndes Pailletten-Kleid mit tief ausgeschnittenem Rücken. Panagiota Petridou entschied sich für das andere Kleid, zum Unmut einiger Fans. „Das andere war besser“, so die Meinung einiger Nutzer. Ein anderer Follower kritisiert: „Nächstes Mal nicht fragen, was besser gefällt. Machst ja doch, was du willst“. Noch härter dieses Urteil: “Kleider, wo alles raus schaut sind echt nix.... man gibt sich damit billig.“

+ Panagiota Petridou kennen viele TV-Zuschauer als Moderatorin der Vox-Sendung „Biete Rostlaube, suche Traumauto“. © Jens Kalaene/dpa

Video: Panagiota Petridou - oben ohne im Pool

Mareile Höppner hatte bei der selben Veranstaltung auch etwas sehr knappes an - und beugte sich mehrfach vor.

Auch diese Promis geizen nicht mit ihren Reizen:

Krasse Veränderung: J.Lo im knappen Bikinioberteil - Fans perplex

Vanessa Blumhagen sieht Helene-Fischer-Freund - und bringt Oberweite in Stellung

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin empört mit kurzem Rock

„Brisant“-Moderatorin zeigt sich komplett anders - so kennen sie die ARD-Zuschauer nicht

„Dancing on Ice“: Ausschnitt von Moderatorin zu tief! Jurorin mit bissigem Spruch in Live-Show

va