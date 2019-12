Beatrice Egli gibt Einblicke in ihr Gefühlsleben - und räumt mit Liebes-Gerüchten auf

Gibt es einen neuen Mann im Leben von Schlagerstar Beatrice Egli? In einem Interview reagiert die Sängerin vielsagend. In einem Podcast spricht sie Klartext.

Beatrice Egli ist seit längerer Zeit Single

ist seit längerer Zeit Single Nun scheint die Schlagersängerin frisch verliebt zu sein

frisch zu sein In einem Podcast bei Barbara Schöneberger räumte sie mit den Gerüchten auf

Update vom 29.11.2019: In letzter Zeit kochten die Gerüchte um Beatrice Egli wieder hoch. Gibt es eine neue Liebe in ihrem Leben? Die Sängerin gab selbst den Anlass zu einigen Liebes-Spekulationen. Nun hat Egli im „barba radio“ bei Barbara Schöneberger mit den Gerüchten aufgeräumt. Im Podcast „mit den Waffeln einer Frau“, der am Samstag erscheint, spricht sie offen über ihre Situation.

Neue Liebe? Beatrice Egli räumt mit Gerüchten auf

Sie sei in einem Alter, in dem man sich ein eigenes Zuhause schaffe, sagt sie im Podcast. „Und da bin ich extrem auf der Suche.“ Allerdings sei sie beruflich zwar mutig, aber privat „ein richtiger Schisser“. Es falle ihr schwer wegzuziehen - von ihrer Familie. Sie habe Angst alleine zu sein, erzählt sie Schöneberger.

Anschließend klären sich auch die Gerüchte über ihr momentanes Liebesleben auf. Denn „wenn ich einen Freund hätte, würde ich sofort irgendwo hinziehen“, sagt Beatrice Egli im Podcast. Barbara Schöneberger fragt prüfend nach: „Du hast also keinen Freund?“ Ein klares „Nein“ ist die Antwort der 31-Jährigen. Damit ist das Rätsel wohl gelöst. Beatrice Egli, die vor kurzem mit einem Gastauftritt bei GZSZ von sich reden machte, ist weiterhin Single.

Neue Liebe? Beatrice Egli mit vielsagenden Antworten

Originalmeldung vom 25. November: München - Schlagerstar Beatrice Egli (31) ist gutaussehend, erfolgreich und sympathisch. Kein Wunder, dass sich die Schweizer Sängerin vor Verehrern kaum retten kann. Immer wieder gibt es Gerüchte um einen neuen Mann in ihrem Leben - kürzlich war sogar Schlagerkollege Florian Silbereisen Gegenstand von Spekulationen.

Doch seit langem war an der Seite der 31-Jährigen kein Partner zu sehen. Kaum zu glauben, dass die Gewinnerin der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ noch zu haben sein soll. Nun scheint sich im Liebesleben von Beatrice Egli aber tatsächlich etwas getan zu haben.

Neues Liebesglück? Beatrice Egli spricht strahlend über Frühlingsgefühle

In einem Interview im Rahmen des RTL-Spendenmarathon strahlt die Sängerin über beide Ohren, als sie auf ihr Liebesleben angesprochen wird. „Der Winter ist da. Aber Frühlingsgefühle können auch im Winter kommen, kann ich da nur sagen“, sagt Egli mit einem vielsagenden Augenzwingern. Ist die Schweizerin tatsächlich frisch verliebt? Und wenn ja, welcher Mann schafft es, die Sängerin derart zum Strahlen zu bringen? Genaues will die 31-Jährige nicht verraten, nur soviel: „Ich bin glücklich“.

Beatrice Egli postet vielsagendes Foto auf Instagram

Schon vor kurzem heizte die Schlagersängerin die Gerüchte um eine neue Beziehung mit einem entsprechenden Post auf Instagram an. „Ich sehe die Welt heute durch die rosarote Brille“, schrieb die 31-Jährige mit einem verliebten Smiley zu einem Selfie, auf dem sie eine rosa Herzchen-Brille trägt.

Der Name Florian Silbereisen fällt übrigens nicht nur im Zusammenhang mit Beatrice Egli. Spekulationen gibt es auch um die ehemalige DSDS-Kandidatin Sarah Lombardi.

Kürzlich handelte sich Beatrice Egli allerdings auch einen Shitstorm wegen Klima-Aktivistin Greta ein. Fans empörten sich über den Hintergrund bei einem Foto.

va

Rubriklistenbild: © dpa / Henning Kaiser