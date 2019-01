Nach Absage an "Bauer sucht Frau" auf RTL: Youtube-Star verkauft eigenes Parfüm

Youtube machte Keno Veith bekannt, jetzt bringt der Kult-Ostfriese ein Parfüm auf den Markt – aus einem bestimmten Grund. Er verrät auch, warum er "Bauer sucht Frau" absagte.

Ostfriesland - Irokese, gute Laune und stets einen Schnack Plattdeutsch auf den Lippen – dafür ist Youtube-Phänomen und Trecker-Fahrer Keno Veith aus Zetel in Ostfriesland bekannt. Da momentan auf den Feldern weniger zu tun ist, hat der 130-Kilo-Mann nach einem Bericht der NWZ nun kurzerhand sein eigenes Parfüm auf den Markt gebracht. "Backbeest" und "Jasses" heißen die beiden Düfte, die in Zusammenarbeit mit der Marke Vegas entstanden. Das ist Plattdeutsch für „Koloss“ sowie ein Ausdruck der Verwunderung – gerne und nachdrücklich von Veith verwendet, wie nordbuzz.de* berichtet. (Mädchen (16) wird seit Tagen vermisst - jetzt gibt Polizei neue Details bekannt)

"Bauer sucht Frau" bei RTL: Absage von Youtube-Star Keno Veith

2017 katapultierte sein auf dem Acker festgefahrener Trecker Keno Veith auf die Displays des Landes. Augenzwinkernd kommentierte der Ostfriese das Malheur auf Plattdeutsch und wurde damit im Internet hundertausendfach geklickt. Was folgte waren Auftritte beim NDR oder Pro 7 sowie etliche Werbe-Anfragen aus der Landmaschinen-Branche.

Auch RTL wollte die Youtube-Berühmtheit für "Bauer sucht Frau" gewinnen, doch der lehnte ab. Das komme nicht in Frage, eine Frau finde er schon alleine, so Veith laut "NWZ". Eine Absage gab es auch für den Lockruf als Schlagersänger am Ballermann auf Mallorca: Er mag die Musik nicht. Lieber unterstützt er da das "Zebra Projekt", Musikrichtung: Hard-Trap. (Anna-Maria Ferchichi: Frau von Bushido zeigt heißes Bild - Gerüchteküche brodelt)

Absage an "Bauer sucht Frau" und Ballermann: Keno Veith sammelt für guten Zweck

In seiner Promi-Rolle geht Keno Veith nach eigenen Angaben voll auf. Allerdings nur Teilzeit, wenn er nicht auf dem Trecker oder im Laster sitzt. Momentan ist weniger zu tun, also widmet er sich einem neuen Projekt: seinem eigenen Parfüm. Dieser Idee stimmte er für den guten Zweck zu. Mit "Backbeest" und "Jasses" unterstützt er nun ehrenamtliche Arbeit im Hospiz und bei den Quadengeln.

Von dem, was Sterbebegleiter leisten, ist Veith laut "NWZ" sehr beeindruckt. Ebenso von den Quad-Fahrten, die schwer kranken Kindern eine Freude bereiten. "Ich habe einfach viel mit Menschen zu tun, die sich einsetzen und sich engagieren." Dabei habe er laut "NWZ" gemerkt: "Ich will ihnen helfen, sie unterstützen. Aber eben auf meine Weise.

Ehrensache, dass er den Duft selbst trägt. Demnächst will er mit einem selbstgebauten Promo-Fahrzeug auf Veranstaltungen dafür sorgen, dass die Kasse klingelt – auf seine Weise. (Zoll öffnet Kofferraum von Auto - Was Beamte dann sehen, verschlägt ihnen die Sprache)

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen

Polizei stoppt Ford Focus in Oldenburg - und macht eine schockierende Entdeckung.

Lkw übersieht VW Golf und verursacht schlimmes Unglück - Frau schwer verletzt.

Horror-Unfall zwischen BMW und Audi: 18-Jähriger und eine Mutter sterben – leerer Kindersitz gefunden.