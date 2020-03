„Bauer sucht Frau“: Corona-Sorgen bei Iris und Uwe - „Kommen wieder bessere Zeiten“

Die Corona-Krise stellt auch Uwe und Iris Abel vor große Sorgen. Nun bleibt den „Bauer sucht Frau“-Stars nichts anderes, als auf „bessere Zeiten“ zu hoffen.

Die Folgen der Corona-Krise sind auch in der Wirtschaft besonders spürbar.

sind auch in der Wirtschaft besonders spürbar. Wie viele andere stehen nun auch Iris und Uwe Abel vor finanziellen Problemen .

vor . Auch die „Bauer sucht Frau“-Stars rechnen mit schlimmen monetären Einbußen.

Dötlingen - So leer wie Deutschlands Restaurants und Kneipen wegen der aktuellen Corona-Krise sind, so leer sind auch die Kassen der Gastronomen. Viele Wirte und ihre Angestellten befürchten dramatische Verluste, die sie schlimmstenfalls sogar in den finanziellen Ruin treiben könnte. Auch als Prominenter ist man davor nicht gefeit, wie das Beispiel der „Bauer sucht Frau“-Stars Uwe und Iris Abel zeigt, denn auch die beiden werden momentan von Geldsorgen geplagt.

“Bauer sucht Frau“-Stars Uwe und Iris Abel müssen Café wegen Corona schließen

Sars Cov-2 - das noch vor ein paar Worten als neuartig geltende Virus hat inzwischen längst die ganze Welt erreicht. Mittlerweile sei Corona „auch hier auf dem niedersächsischen Land angekommen“, wie Uwe und Iris Abel im Video auf RTL.de erzählen. So mussten die beiden „Bauer sucht Frau“-Stars bereits erster Krankheitsfall in der Nähe erleben und somit feststellen, dass Covid-19 auch sie bereits eingeholt hat.

Somit stehen die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich nun vor ähnlichen Sorgen, wie sie zahlreiche Selbstständige kennen dürften, denn auch die beiden betreiben ein kleines „Hof-Café “, dass sie nun schließen mussten, um sich und andere zu schützen, wie das Paar erklärt.

Nun sind stehen ihre Mitarbeiter ohne Beschäftigung da beziehungsweise mussten zum Teil in Kurzarbeit gehen. Und auch für die Betreiber des „Hof-Cafés“ selbst sieht die Lage nicht rosiger aus: “Das sind über 10.000 Euro, die ich nicht einnehmen kann“, rechnet Uwe vor, wie viel Verlust er in der nächsten Zeit machen wird.

Iris Abel: So will sie ihren Uwe in der Corona-Krise unterstützen

Um ihm zu Zeiten der Krise trotzdem unter die Arme zu greifen, hat sich seine Frau bereits etwas überlegt. So will sich Iris Abel ab sofort einen Minijob suchen, um die Geldnot zumindest zum Teil abwenden zu können. Dabei scheint die einstige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin auch nicht besonders zimperlich. Stattdessen ist sie bereit, jede Stelle anzutreten, auch wenn es nur sei, im Drogeriemarkt Regale einzuräumen. „Da werd ich jetzt mal gucken, ob ich irgendwas finde“, hofft die 51-Jährige.

Uwe und Iris Abel: Die „Bauer sucht Frau“-Stars wollen den Leuten Mut zu sprechen

Trotz allem wollen sich die Landwirte aber nicht unterkriegen, stehen Arm in Arm vor der Kamera und möchten auch den anderen Mut zusprechen. So wünscht das Paar allen viel Gesundheit und viel Glück, alles gut zu überstehen. „Steckt den Kopf nicht in den Sand, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Lasst euch nicht entmutigen“, versucht Iris ihre Fans weiter aufzuheitern. Wenn möglich, sollten die trotzdem versuchen, die Zeit vielleicht sogar ein bisschen zu genießen und bestenfalls etwas Positives daraus zu ziehen, beispielsweise ein wenig Besinnung. In diesem Sinne schließt sie ihren Appell mit den Worten: „Kopf hoch und den Humor nicht verlieren!“

Den Humor nicht verlieren wollte auch das „Bohemian Browser Ballett“, doch dessen Corona-Satire-Video konnte bei Weitem nicht alle zum Lachen bringen.

Oliver Pocher dagegen scheint das Lachen trotz seiner eigenen Corona-Erkrankung nicht im Halse stecken geblieben zu sein. Nicht nur, dass er gerade mit der „Quarantäne-WG“ regelmäßig im TV zu sehen war, denn auch auf Instagram macht sich der Comedian derzeit fleißig überzahlreiche Influencer lustig.

lros