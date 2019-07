Basti Schweinsteigers Gruß zum Hochzeitstag wird romantische Gefühlsexplosion an seine Ana

Seit mittlerweile drei Jahren sind Bastian Schweinsteiger und seine Ana glückliche Eheleute. Doch mit einem eigentlich romantischen Post sorgte der Kicker nun für Gelächter im Netz.

„Ich kann gar nicht glauben, dass es schon drei Jahre sind“, staunt Ana Ivanovic. Tatsächlich feierten die Tennisspielerin und Bastian Schweinsteiger gerade ihren dritten Hochzeitstag. Das posteten die beiden Sportler nun ganz stolz und glücklich auf Instagram. So fügte die Frau des ehemaligen Spielers der Fußballnationalmannschaft ihrer Liebeserklärung an ihren Mann noch hinzu, sie freue sich auf viele Jahre mehr, die noch kommen.

Und auch von ihrem Gatten sollte sie eine süße Liebeserklärung bekommen - allerdings konnten sich die Fans das Lachen bei Schweinsteigers Post aus einem extravaganten Grund auch nicht verkneifen. Denn da Männer ja nicht sonderlich bekannt dafür sind, es mit Jahreszahlen allzu genau zu nehmen, hat der einstige Bayern-Kicker dafür allerdings seine ganz eigene Taktik entwickelt.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: „Schwein gehabt“

„Schweini hast Du Schwein gehabt, eine so schöne und intelligente Frau zu haben“, spaßen die Fans des bekannten Sportler-Paares. Doch der Fußball-Held scheint das ähnlich zu sehen und sein Glück längst erkannt zu haben.

So widmete auch Schweinsteiger seiner Auserwählten eine rührende Liebeserklärung auf Instagram: „An die bezauberndste Frau, die mein Leben mit voller Liebe füllt.“ Auf Englisch legt er dann noch einmal ähnlich romantisch nach: „Der schönsten Frau, die mir das schönste Leben gegeben hat: Alles Gute zum Hochzeitstag“.

Zu diesem schönsten Leben gehört bald auch ein zweites Baby - denn Schweinsteiger wird erneut Papa.

Doppelter Jahrestag für Schweini

Doch Schweini scheint auch ein Fuchs zu sein - der Meinung sind zumindest seine Fans: Die erkennen nämlich sofort, warum der Fußballer seinen Hochzeitstag praktischerweise genau auf den 13.7 gelegt hat und erinnern ihn nochmal extra an das andere besonderes Ereignis mit dem gleichen Datum: „Und nicht vergessen, was vor fünf Jahren war“, schreiben die User augenzwinkernd.

Dass er das keinesfalls vergessen hat, beweist Schweinsteiger mit einem weiteren Post: „Der 13. Juli - heute vor 5 Jahren wurden wir Weltmeister und vor drei Jahren die Hochzeit mit meiner Frau“, lässt der Fußballprofi die beiden glücklichen Momente Revue passieren und kommentiert: „Was für ein großartiger Tag.“

Bastian Schweinsteiger: Fans spaßen über seine spezielle Eselsbrücke

„Was? Du hast am gleichen Jahrestag geheiratet, an dem du Weltmeister wurdest?!“, kommentieren manche User zunächst noch recht perplex. Andere haben diese besondere Eselsbrücke, die sich Schweini so gebaut hat, bereits erkannt: „Er heiratet einfach extra an dem Tag“, lachen die User und fordern ihr Fußball-Idol auf, sich doch gleich das Datum tätowieren zu lassen.

Trotz all der kleinen Späße sind die Fans dennoch überaus stolz auf ihren Helden: „Vor fünf Jahren wurdest du eine noch größere Legende und vor drei Jahren der Ehemann einer atemberaubenden Frau“, gratulieren sie ihm.

Glückwünsche für Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Auch andere User freuen sich mit dem prominenten Ehepaar und beglückwünschen die verheirateten Sportler. „Seit dem Moment, als ihr ,Ja‘ gesagt habt, bis heute zeigt ihr jedem, wie wahre Liebe aussieht“, loben die Fans und finden, die beiden seien ein lebendes Beispiel, dass die Liebe als Paar tatsächlich existiere.

Und damit diese Liebe auch jedes Jahr pünktlich zelebriert werden kann und eben auch von einer für gewöhnlich etwas nachlässigen männlichen Hälfte in der Beziehung immer schön erinnert wird, hat Bastian Schweinsteiger ja bereits seine eigene Methode entwickelt. Dem Glück der beiden sollte also hoffentlich nichts mehr im Weg stehen.

