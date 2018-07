Barbara Schöneberger leicht bekleidet am Strand - doch alle schauen nur auf ihren Begleiter 

Barbara Schöneberger posiert leicht bekleidet am Strand. Doch sie ist nicht allein, und die Fans der Moderatorin rasten beim Anblick ihres Begleiters geradezu aus.

Berlin - Ein trüber Tag in Berlin. Barbara Schöneberger (44) vergnügt sich am Wannsee-Strandbad mit ihrem Stylisten. Sie posiert leicht bekleidet, trägt einen durchsichtigen, rosafarbenen Tüllrock, dazu eine hautenge glänzende Korsage. Ihre Fans interessieren sich allerdings wenig für den verführerischen Auftritt der Moderatorin. Sie haben ihr Augenmerk vielmehr auf ihren Begleiter gerichtet und rasten bei seinem Anblick geradezu aus.

Es sind seine Socken, die die Schöneberger-User so richtig auf die Palme bringen. „Echt jetzt?????? weiße Socken? ??? Kann nichts anderes mehr wahrnehmen, als weiße Socken!“, regt sich ein User auf (seine Schreibung haben wir unkorrigiert gelassen). Viele andere stimmen ein: „Weiße Socken in Adiletten!! Dieser Mann ist eine Stilikone und gehört auf den Titel der nächsten Barbara! Zumindest als Abschreckung“ und „Weiße Socken..... ich dachte, die hätten mehr Modegeschmack?! Ich weiß, weiße Socken in Sandalen sind modern, aber ich finde es schrecklich!“

Das Dekolleté der Moderatorin in voller Pracht...

Fans, die weniger Socken und mehr Schöneberger sehen möchten, sollten sich zur Beruhigung das darauffolgende Posting ansehen.

