Fetter Shitstorm gegen Moderatorin Barbara Schöneberger

Moderatorin Barbara Schöneberger ist gerne frech. Dass sie auch mal über die Stränge schlägt, zeigt ein Instagram-Video, das wegen Geschmacklosigkeit einen Shitstorm verursachte.

Köln - Wir kennen Moderatorin Barbara Schöneberger (44) für ihre frechen Sprüche und Aktionen. Was in der Regel gut ankommt, ging dieses Mal aber nach hinten los. Auf Instagram postete sie ein Video, von dem ihre Fans alles andere als begeistert sind.

Barbara Schöneberger im Fatsuit - mit fettem Shitstorm inklusive

Verkleidet mit einem voluminösen Fatsuit, der das Fett von übergewichtigen Menschen darstellen soll, schaufelt sich Barbara Schöneberger genüsslich Essen rein. Ihr Spruch für die Kamera, als sie sich dabei „erwischt“ fühlt: „Nichts gegen Dicke! Ich bin selber eine“, witzelt sie ein wenig hämisch. Eine Szene, die nicht jeder lustig findet. Darauf lassen zumindest die Kommentare unter dem Instagram-Video schließen, die den Auftritt geschmacklos finden: „Auf Fettleibige macht man keine Witze...deinen Niveau-Status verloren liebe Barbara“. „Schrumpft beim Abnehmen auch das Gefühl, wo Spaß aufhört und Geschmacklosigkeit anfängt, Frau Schöneberger?“, spielt jemand auf den Gewichtsverlust der sonst so beliebten Moderatorin an. Diese hat nämlich selbst gerne mal mit ein paar Kilos zu kämpfen.

Darum trägt Moderatorin Barbara einen Fatsuit

Manche finden ihren „fetten“ Auftritt aber auch amüsant. Und so entwickelte sich in den Kommentaren eine Diskussion, wie weit solche Scherze gehen dürfen. Ob das von Barbara Schöneberger aber beabsichtigt war? Denn eigentlich wollte die Moderatorin mit dem Instagram-Video für die neue Ausgabe ihres Magazins „Barbara“ werben. So steht es zumindest im Instagram-Post. Stattdessen entwickelte sich ein Shitstorm im Netz.

Aber gerade diese Aufmerksamkeit, wenn auch eher negativ, ist Werbung für die neue Ausgabe ihres Magazins „Barbara“. Falls das Video also nicht nur witzig gemeint sein sollte, sondern auch eine PR-Masche war, hat Barbara Schöneberger ihr Ziel erreicht. Welche Auswirkung das auf ihr Image hat, sei mal dahingestellt. Es war aber auch nicht das erste Mal, dass sie auf Instagram polarisiert. Vielleicht bekommen wir von der Moderatorin bald auch ganz andere Bilder zu sehen. Nämlich statt im Fatsuit verführerisch im Playboy?!

ab