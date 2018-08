Wirbel um Barbara Schönebergers Selfie: Münchener Polizei glaubt an Fotomontage

Barbara Schöneberger (44) sorgt mit einem Selfie für Aufregung. Das Instagram-Bild beschäftigt nun sogar die Münchner Polizei.

Köln - Barbara Schöneberger ist eine der aktivsten Promidamen in den sozialen Netzwerken. Auf Facebook und Instagram präsentiert sich die 44-Jährige regelmäßig, auch mal komplett ungeschminkt, schneidet Grimassen oder präsentiert sich in eher unvorteilhaften Posen, wie hier als Bodybuilderin.

Für diesen Humor und ihre ironische Art lieben sie die Fans. Doch das neueste Selfie auf Instagram könnte der Moderatorin Ärger einbringen. Es zeigt die Blondine mit ausgestreckter Zunge und Sonnenbrille im Auto. In der Spiegelung ihrer Sonnenbrille wollen die Follower erkannt haben, dass die Moderatorin gerade Auto fährt, ihr Handy in der linken Hand hält, um das Selfie zu machen. Tatsächlich ist zu erkennen, dass sich ihr Wagen auf einer Straße hinter einem Lastwagen befindet. Unklar ist allerdings, ob sie fährt oder steht. Schöneberger kommentiert ihr Foto lediglich mit den Worten: „Hilfe“.

Hilfe Ein Beitrag geteilt von Barbara Schöneberger (@barbara.schoeneberger) am Aug 9, 2018 um 7:01 PDT

Barbara Schönebergers Follower kritisieren Handy am Steuer

Handys sind am Steuer bekannterweise nicht erlaubt und darauf machen sie auch zahlreiche Follower auf Instagram aufmerksam. „Handy am Steuer, das gibt Ärger“, findet ein User und markiert gleich mehrere Polizeiinspektionen in seinem Kommentar. Gleiches hat auch diese Userin vor: „Das Selfie werde ich mal an die Polizei senden, ist bestimmt interessant für die. Seitlich kann man sehen, du fährst. Unmöglich.“

Klare Worte gibt es auch von diesem Follower: „Es hat schon viele tödliche Unfälle gegeben, weil Leute so leichtsinnig und dumm waren, Selfies während der Fahrt zu machen. Barbara Schöneberger ist hier ein schlechtes Vorbild.“ Nicht der einzige Kommentar, der auf die Vorbildfunktion verweist: „Ich finde dich toll! Aber ich finde, ein Selfi während der Fahrt extrem gefährlich! Sollte man nicht unbedingt auch noch posten, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Generell Handy weg am Steuer“.

Selfie erreicht sogar Münchner Polizei

Das Bild schlägt offenbar hohe Wellen. Sogar die Münchner Polizei hat das Foto inzwischen mehrfach erreicht, wie Florian Hirschhauser vom Social Media Team der Polizei auf unsere Anfrage mitteilt. Mehrere aufgeregte Bürger schickten der Polizeiinspektion das Foto, machen den Vorwurf eines „Promibonus“ und wollen wissen, ob das Foto für die Moderatorin Konsequenzen haben könnte.

Nun will die Polizei bei der Bußgeldstelle nachfragen. Der Fall sei nicht klar, da weder ein genauer Tatort noch Tatzeit auszumachen sei. Auch sei nicht geklärt, ob das Selfie tatsächlich während der Fahrt gemacht worden sei.

Update 12.20 Uhr: Nach Einschätzung der Münchner Polizei könnte es sich bei dem Selfie sogar um eine Fotomontage handeln. Der Hintergrund passe demnach nicht zum Bild, dass sich in der Sonnenbrille der Moderatorin spiegele, so die Polizei. Aus welchem Grund, das Bild allerdings bearbeitet worden sein soll, ist fraglich.

Das Management von Barbara Schöneberger hat sich auf eine Anfrage unserer Onlineredaktion zu dem betreffenden Instagram-Post bislang nicht geäußert.

