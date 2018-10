Barbara Meier: GNTM-Gewinnerin zeigt wohl mehr, als ihr lieb ist

Barbara Meier (31) fällt schon mit ihren roten Haaren auf. Ein Foto auf Instagram rückt die helle Haut der GNTM-Gewinnerin in den Fokus. Ein Detail fällt ihren Fans dabei sofort auf.

Schwarze Spitze auf der Haut - ob sich Barbara Meier (31) wirklich mit so einem transparenten Top vor die Türe wagt, ist schon fraglich. In einem Foto auf Instagram zeigt sich das Model in einem ziemlich freizügigen Outfit. Dieser Post lässt viele Herzen schneller schlagen. Dabei bringt besonders ein Detail die Fans völlig aus der Spur. Denn den scharfen Augen der Bewunderer scheint nichts zu entgehen. Blitzt da wirklich etwas raus?

Barbara Meier posiert auf einer knalligen Couch, trägt mörderisch hohe High-Heels und eine schwarze Hose. Das Oberteil, ebenfalls schwarz, erinnert an ein verführerisches Dessous. Die Brüste sind zwar von dem zarten Stoff bedeckt, doch einem User fällt ein besonderes Detail ins Auge.

„Endlich sehen wir deine Nippel. Bin gespannt, wann du im Playboy bist“, kommentiert der Fan ganz frech. Eigentlich wollte Barbara Meier von ihren Followern aber etwas ganz anderes wissen.

„Lady in Black. Was denkt Ihr? Schwarz oder lieber Farbe in den Outfits?“, schreibt die 31-Jährige zu ihrem Post. Welche Farbe der Rothaarigen steht, beantworten zum Glück andere. Dabei gibt es vor allem viel Lob, wie: „traumhaft schönes sexy“, „tolles Bild“ und „zu den roten Haaren passt das Schwarze super“.

Barbara Meier: GNTM-Gewinnerin zeigt sich ohne Höschen auf Instagram

Barbara Meier ist schon lange im Geschäft. Gerüchte, heiße Affären oder Skandale gehören allerdings nicht zu der Karriere der 31-Jährigen. Doch nun postete die frühere „Germany's next Topmodel“-Gewinnerin ein Foto, das einen besonderen Einblick gewährt. Es zeigt das Model auf dem Bett - allem Anschein nach unten ohne.

Hat Barbara Meier wirklich kein Höschen an?

Die Aufnahme scheint auf den ersten Blick ziemlich gewagt. Barbara Meier schaut dabei etwas verschämt - oder vielleicht auch verträumt - auf die Bettdecke. Seine rote Mähne hat das Model ordentlich zu einem Dutt frisiert und die Wimpern schwarz geschminkt.

„Entspannter Sonntag im Bett Was habt Ihr heute so gemacht? Wart Ihr fleißiger?“, schreibt Barbara Meier und schmückt ihre Worte noch mit einem Emoji.

Bei der Tanz-Show „Let's Dance“ hat Barbara Meier neben anderen Kandidaten das Tanzbein geschwungen. Dass sich die Schönheit an einem Sonntag nun eine kleine Pause könnt, scheint verständlich. Ihre Fans sind von dem Unten-Ohne-Bild begeistert. „So Hammer Beine und Füße zum Ablecken. Perfekte Frau“, schreibt ein User. Bei einem anderen weckt das Foto Wünsche: „Hättest du noch ein Platz neben dir im Bett frei gehabt. Heute!?“ Andere finden die Aufnahme einfach toll: „Wunderschön...“

Ein Beitrag geteilt von Barbara Meier (@barbarameier) am Jun 24, 2018 um 10:37 PDT

Barbara Meier (31) hat sich vor Kurzem mit ihrem Partner Klemens Hallmann verlobt. Wann die Hochzeitsglocken bimmeln werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Video: Barbara Meier - Super heiß mit roten Overknees

In Hamburg feierte das Musical „Kinky Boots“ Premiere. Zu dieser erschien auch GNTM-Siegerin Barbara Meier. Ihr heißes Outfit sehen Sie im Video.

ml