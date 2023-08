Mit Till Lindemann? Rammstein-Gitarrist deutet Comeback der Band für 2024 an

Von: Diane Kofer

Gitarrist Richard Kruspe hatte das Aus für Rammstein angedeutet. Jetzt scheint er zurückzurudern und lässt ein Comeback der Band für 2024 vermuten.

Berlin – Seit Monaten stehen harte Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) im Raum. Der Musiker weist die Anschuldigungen zwar vehement von sich – doch das Ganze ist auch an seinen Bandmitgliedern nicht spurlos vorbeigegangen. Gitarrist Richard Kruspe (56) hatte mit einem kryptischen Social-Media-Post sogar das Aus der Band vermuten lassen. Jetzt rudert er aber zurück – und deutet stattdessen ein Comeback an.

Keine Band-Krise: Steht Till Lindemann 2024 wieder mit Rammstein auf der Bühne?

Erst am 6. August 2023 hatte sich Gitarrist Richard Kruspe im Netz mit beunruhigenden Worten an die Fans gewandt. „Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein“, schrieb er und brachte seine Follower damit mächtig ins Grübeln. Werden er und seine Bandkollegen etwa nicht mehr gemeinsam auf der Bühne stehen? Zumindest schien es, als wäre der gebürtige Brandenburger nicht sicher, ob Till Lindemann und Co. die schweren Zeiten unbeschadet überstehen.

Mittlerweile scheint Richard Kruspe aber positiv gestimmt zu sein und an die Zukunft von Rammstein zu glauben – so deuten seine Follower zumindest einen neuen Post auf seinem Instagram-Kanal. „Nach einem heftigen Regenschauer, kommt immer wieder Sonne“, lauten die aufmunternden Worte, die er zu einem Bild, das bei einem der Konzerte aufgenommen wurde, schreibt. Für die Fans ist deswegen klar: Rammstein stehen auch wieder bessere Zeiten bevor.

Die Berichterstattung zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann Aufgrund des öffentlichen Interesses, das im Fall Till Lindemann besteht, berichten wir regelmäßig über die Vorwürfe. Entsprechende Artikel sind weder als Schuldzuweisung noch Verteidigung zu verstehen – im Gegenteil: Wir sind um eine neutrale Berichterstattung bemüht und versuchen, die Stimmen von Für- und Gegensprechern einzufangen, um ein ähnlich heterogenes Stimmungsbild wiederzugeben, wie es sich auch innerhalb der Gesellschaft abzeichnet.

Die Fans stehen hinter Rammstein und hoffen auf ein Comeback

Auch wenn die Europa-Tour beendet ist und vorerst keine neuen Termine angekündigt wurden, wollen die Fans geduldig sein und der Band Zeit geben, sich zu sammeln. „Wir warten, bis die Sonne wieder scheint“, kommentiert jemand den Beitrag. Till Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla (33) scheint wie die Fans und Gitarrist Richard Kruspe an einen Aufschwung zu glauben. Die Moderatorin gehört zu den Followern, die den Beitrag des Musikers mit einem roten Herz markiert haben – und steht damit nicht zum ersten Mal hinter Till Lindemann und Rammstein.

Das Model nahm den Frontmann der Musikgruppe bereits mehrfach in Schutz und wurde dafür heftig kritisiert. Wegen ihres Till-Lindemann-Supports forderten einige Fans sogar den Rauswurf aus ihrer TV-Show „Are You The One?“. Verwendete Quellen: Instagram/ richard_von_rammstein