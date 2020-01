Total verändert: So sieht Ex-Bachelor-Kandidatin Carina aus Recklinghausen nicht mehr aus

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen hat es getan: Sie hat sich einen neuen Look zugelegt. Und der kann sich durchaus sehen lassen.

Carina Spack aus Recklinghausen hat es getan: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin, die in der 2018er-Staffel Platz drei belegte, hat sich einen neuen Look zugelegt, wie 24VEST.de* berichtet. Das ließ sie am Dienstagabend auch ihre 191.000 Follower auf Instagram wissen.

Ehemalige Bachelor-Kandidatin präsentiert neuen Look

So zeigte sich Carina Spack in ihrer Instagram-Story am Dienstag total verändert. Während sie durch Berlin läuft, wo sie sich aktuell für die Fashion Week aufhält, zeigt sie ihren Fans den neuen Locken-Look:

+ Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina Spack präsentiert sich auf Instagram mit neuem Look. © Instagram: Carina Spack

Bachelor-Carina: "Ich finde das geil"

Das neue Aussehen überrascht tatsächlich: Normalerweise kennt man Carina Spack mit geglätteten Haaren. Die ehemalige Bachelor- und "Bachelor in Paradise"-Kandidatin ist allerdings ganz entzückt von ihrer neuen Haarpracht: "Während ich gerade auf die Jungs gewartet habe, habe ich mir meine Haare machen lassen. Ich finde das ganz cool, auch wenn die sich darüber sehr amüsieren. Auch ohne Wind - ich finde das geil."

Mit "die Jungs" meint Carina Spack augenscheinlich ihren neuen Freund Serkan Yavuz, mit dem sie im vergangenen Jahr bei "Bachelor in Paradise" anbandelte. Dazu ist auch Tim Stamberger, der zuletzt mit Ex-Bachelorette Gerda Lewis in Verbindung gebracht wurde, in der Reisegruppe vertreten.

Carina Spack: Ehemalige Bachelor-Kandidatin mit Schönheits-Eingriff

(Öffentliches) Feedback zum neuen Haarschnitt gibt es noch nicht: In der Instagram-Story werden keine Kommentare anderer Nutzer veröffentlicht.

Doch nicht nur die Haare ließ Carina Spack sich machen. Wie sie kurze Zeit später in ihrer Instagram-Story berichtet, hat sie sich vor kurzem auch die Nase und ihre Unterlippen mit Hyaluron unterspritzen lassen. Dass die 23-jährige Recklinghäuserin generell gegen ein paar Schönheits-Eingriffe nichts hat, beichtete sie erst kürzlich auf Instagram.

