Bachelor-Paar Angelina Heger und Sebastian Pannek im Baby-Glück!

Traumhafte Nachricht: "Bachelor" Sebastian Pannek und seine Freundin Angelina Heger werden Eltern. Das teilten sie per Instagram mit. Der Babybauch ist schon deutlich zu sehen.

Da geht nicht nur allen Bachelor-Fans ein Herz auf: Angelina Heger und Sebastian Pannek bekommen ein Baby! Das teilten sie am Sonntagabend in einem rührenden Instagram-Post mit. Darauf zu sehen: Das glückliche Paar turtelnd in der Wüste, bei Heger ist der Babybauch schon deutlich erkennbar, wie WA.de* schreibt.

Der Instagram-Post beginnt mit den Worten "Unser kleines Baby", dahinter folgt ein Herzchen.

So geht es weiter: "Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lang von dir und sind so unglaublich dankbar und stolz wie prächtig du dich entwickelst und welche tollen Momente wir dank dir erleben dürfen. Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern", heißt es in dem Instagram-Post, der gleichzeitig auf den Seiten von Angelina Heger und Sebastian Pannek gepostet wurde.

Erst im Juli hatten die beiden ehemaligen Bachelor-Teilnehmer bei der Fashion Week in Berlin ihren ersten gemeimsamen Auftritt. Pannek und Heger waren zuvor mit anderen Bachelor-Teilnehmern zusammen.

