„Der Bachelor“: So schlimm war Sebastian Preuss‘ Vergangenheit 

Sebastian Preuss hat sich vom Straßenschläger zum Kickbox-Weltmeister und Unternehmer hochgearbeitet. Nur eines fehlt ihm noch zum Glück: Die richtige Frau an seiner Seite.

Sebastian Preuss ist der Bachelor 2020.

ist der Bachelor 2020. Im Januar 2020 geht es los.

geht es los. Solch einen Wandel machte Preuss in seinem Leben durch.

Update vom 9. Januar 2020: So einen Bad-Boy-Bachelor gab‘s noch nie! Der zehnte Bachelor heißt Sebastian Preuss und kann neben einem Kickbox-Weltmeistertitel und einem eigenen Malerbetrieb auch eine echte Gangster-Vergangenheit vorweisen.

Am Schweizer Platz in München - „im Ghetto“, wie der Bachelor sagt - wuchs er zwischen Gewalt und Drogen auf. Dort hatte er sogar jahrelang Platzverbot. Sein Bruder war heroinabhängig und starb vor sechs Jahren an einer Überdosis. Schließlich landete der neue Bachelor auch noch wegen Körperverletzung im Knast, wie Sebastian Preuss ausführlich in Folge eins erzählt. Doch als Bachelor soll nun alles anders werden: „Ich selber hatte nie wirklich eine richtige Familie. Aber jetzt sitze ich hier und wünsche mir eine Familie mit Kindern, Haus und allem was dazugehört“, so der 29-Jährige.

Doch einigen Zuschauern scheinen die ausschweifenden Erzählungen über die dramatische Vergangenheit des Bachelors zu viel, wie sie auf Twitter kundtun:

20 Minuten lang nur Gelaber über seine Schicksalsschläge.



Ist er der Bachelor oder will er Supertalent werden? #Bachelor — Dennis (@dennisderdoedel) 8. Januar 2020

Wenn du dich auf guten Trash freust und stattdessen die Depristory des Bachelors bekommst #Bachelor pic.twitter.com/a03jzODDWg — Fabiola ⚡️ (@_fabiola_1) 8. Januar 2020

„Ghetto in München? Wie muss ich mir das vorstellen? Wohnen da alle, die weniger als 100.000 im Monat verdienen oder was?“, fragt ein anderer User. Besonders nett ist der Bachelor tatsächlich nicht immer. Sebastian Preuss stänkert auch mal gegen die Kandidatinnen. Unterdessen kursieren unglaubliche Gerüchte um den Bachelor: Hat er an seinem 18. Geburtstag einen Mann mit einem Schwan geschlagen? Der Bachelor bestreitet die Vorwürfe. Doch das damalige Opfer stellt den Fall ganz anders da.

Ist der Bachelor in Wirklichkeit nicht Sebastian Preuss, sondern Manuel Neuer?

Eine Sache fällt einigen Twitter-Usern ebenfalls auf: Der Bachelor hat einen Promi-Klon! Es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um zu verstehen, wer gemeint ist: Blonde Haare, blaue Augen, großer breiter Körperbau - das ist doch FC-Bayern-Torwart-Manuel Neuer! Auf Twitter scheint man sich da einig:

Vielleicht ist er garnicht der #Bachelor sondern Manuel Neuer. pic.twitter.com/n0bONbipAH — Leila (@27leila06) 8. Januar 2020

Eine Bachelor-Kandidatin machte übrigens gleich in der ersten Folge von sich reden: Jessi beichtete ihre „Love Island“-Vergangenheit - doch ein pikantes Detail verschwieg sie.

Erstmeldung vom 10. Oktober 2020:

Vom Knast-Insassen zum Rosenkavalier: Das ist der neue RTL-Bachelor 2020

Lange hatten die Fans spekuliert, wer als neuer Bachelor in die Traumvilla von RTL einziehen wird, um zwischen vielen bezaubernden Kandidatinnen seine Traumfrau zu finden. Jetzt hat RTL verkündet: Sebastian Preuss heißt der Junggeselle, der 2020 im Zentrum der neuen Staffel steht und Woche für Woche seine Rosen verteilen wird. Auch das Startdatum und die Sendetermine der neuen Bachelor-Staffel sind schon bekannt: Es geht am Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20.15 Uhr auf RTL los.

Wir verraten Ihnen, wie der neue Bachelor tickt, was er liebt - und wie er sich von den Schatten seiner Vergangenheit gelöst hat. In unserem Bachelor-Ticker* lesen Sie auch nach, wie sich Sebastian mit den Kandidatinnen schlägt.

Der neue Bachelor 2020: Kickbox-Weltmeister und Malermeister

Sebastian Preuss ist alles andere als eine Couchpotatoe. Eher fragt man sich, wie der 29-Jährige seine vielen Talente unter einen Hut bekommt. Denn der überzeugte Münchener führt nicht nur seinen eigenen Malerbetrieb mit drei Angestellten - vor allem ist er Weltmeister im Kickboxen. Daraus, dass das Training, die Wettkämpfe und die Freundschaft mit den anderen Sportlern einen wichtigen Teil seines Lebens ausmacht, macht Sebastian Preuss keinen Hehl. Regelmäßig versorgt er seine bislang 17.000 Instagram-Follower mit coolen Posen und Schnappschüssen von seinen Kämpfen - wobei nur in Ausnahmefällen mal ein T-Shirt seinen muskulösen Oberkörper bedeckt.

Der neue Bachelor 2020: Früher Straßenschläger, heute auf der Suche nach der großen Liebe

Doch Weltmeister-Titel und Sixpack hin oder her: Seit anderthalb Jahren ist Sebastian Preuss Single. Nachdem er eine Zeit lang gebraucht habe, um über seine letzte Beziehung hinwegzukommen, sei er jetzt bereit für „eine neue, eine große Liebe“, gestand der zukünftige Bachelor im Interview mit rtl.de. Auch seine sanfte Seite zeigt er auf Instagram immer wieder - zum Beispiel mit einer herzerwärmenden Hommage an seine Mutter, die ihn alleine großgezogen hat.

Doch dass Sebastian Preuss heute Erfolg hat und mit sich im Reinen scheint, ist keineswegs selbstverständlich. Denn in seiner Jugend war der heutige Strahlemann ziemlich auf die schiefe Bahn geraten, war aggressiv und saß sogar wegen Körperverletzung für ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, wie er in einem Interview mit taff verriet. Doch als sein bester Freund für fünf Jahre hinter Gitter musste, war das für Preuss der Wendepunkt. Er begann eine Malerlehre und lernte, seine Kraft sportlich einzusetzen - beim Kickboxen. Heute will er nicht nur ein Vorbild für junge Leute sein, sondern beim Bachelor auch endlich die große Liebe finden.

