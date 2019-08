AWZ-Star Birte Glang aus Oer-Erkenschwick begeistert mit Liebeserklärung und heißen Fotos

AWZ-Star Birte Glang zeigte sich erst kürzlich mit Fotos einer heißen Küchenszene auf Instagram. Nun macht sie ihrem Mann mit neuen Bildern eine Liebeserklärung.

"Alles was zählt" (AWZ)-Star Birte Glang zeigt sich nicht nur als Schauspielerin in der RTL-Serie einer breiten Öffentlichkeit - auch im sozialen Netzwerk Instagram begeistert die 39-Jährige ihre Fans regelmäßig mit Fotos aus ihrem Privatleben. Mal verdammt heiß, mal ganz locker: Die Oer-Erkenschwickerin weiß, wie sie auch neben der Soap für Unterhaltung sorgen kann.

Heiße Fotos von Birte Glang aus AWZ-Szene

Erst kürzlich zeigte sich Birte Glang mit heißen Fotos aus einer AWZ-Küchenszene. "Heute lassen wir die Hüllen fallen", kündigte Glang auf Instagram an. Dort postete sie ein Bild, auf dem sie zusammen mit ihrem Schauspieler-Kollegen Sam Eisenstein zu sehen ist. Und der geht ihr in der Szene sprichwörtlich an die knappe Wäsche.

Strandfotos von AWZ-Star Birte Glang begeistern Fans

Nun hat sie es wieder getan! In einem weiteren Posting auf Instagram zeigt sich AWZ-Star Birte Glang im knappen Bikini am Strand. Der Anlass: Der zweijährige Geburtstag ihres Sohnes Cooper. "Am 20. August 2017 waren André und ich noch walken – ich mit Wehen – 4 Stunden später wurde unser kleiner Cooper im Krankenhaus in #beverlyhills #california geboren", schreibt die stolze Mama.

Star-DJ aus Recklinghausen ist mit AWZ-Schauspielerin Birte Glang verheiratet

Mit "Andre" meint die AWZ-Schauspielerin keinen Geringeren als den Recklinghäuser Star-DJ André Tegeler - besser bekannt als Moguai. Dazu verrät sie ein pikantes Detail vom Geburtstag: "Andre hatte Angst, dass es oben auf dem Berg losgehen würde...aber hey, ich hatte alles im Griff - mehr oder weniger ...und so haben wir aus A wie André und B wie Birte ein ABC gemacht"

AWZ: Schauspielerin Birte Glang mit Liebeserklärung an ihren Mann

Dann folgt eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Mann: "Danke an meinen tollen Mann @moguai der mich so sehr unterstützt hat und jeden Tag an meiner Seite ist." Die heißen Fotos, die sie auf Instagram zu diesem Anlass geteilt hat, sind übrigens nicht mehr die aktuellsten. Wie Birte Glang selbst berichtet, sind sie schon drei Wochen nach der Geburt des kleinen Coopers, also vor fast zwei Jahren, entstanden.

AWZ-Star Birte Glang erntet Lob für tolle Fotos

So viel Offenheit kommt auch bei den Followern auf Instagram gut an. Hier erntet die AWZ-Schauspielerin ausschließlich positive Kommentare: "Ich würde sagen ihr habt alles richtig gemacht - weiter so", schreibt eine Followerin. Ein anderer: "Respekt. Mama und Top Figur" - das kann man durchaus so stehen lassen.

rath