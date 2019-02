Avril Lavigne hüllenlos - Sie trägt nichts außer einer Gitarre für neue Platte

Die Rock- und Pop-Sängerin Avril Lavigne veröffentlicht ein neues Album. Und zeigt sich mit nichts als einer Gitarre.

Update vom 14. Februar 2019: Avril Lavigne bringt erstmals seit 2015 wieder ein neues Album heraus. „Head Above Water“ erscheint am 15. Februar, vorab gab es schon die Single-Auskopplung „Dumb Blonde“ zu hören. Bei dem Lied wurde sie von Rap-Queen Nicki Minaj unterstützt. Schon in der vergangenen Woche kündigte die Musikerin die Single auf Twitter an und beschrieb sie als Stück, das ihre Hörer „daran erinnern soll, sich von niemandem für das beleidigen zu lassen, was man ist. Steht auf. Kämpft. Seid ihr selbst.“

Doch nicht nur auf die neue Musik können sich ihre Fans freuen, sondern auch auf neue Bilder der Rock- und Pop-Sängerin. Auf dem Plattencover von „Dumb Blonde“ kann man Lavigne in einer sehr lasziven Pose bewundern.

+ Das Plattencover zu „Dumb Blonde“. © BMG Music Publishing

Beim Cover des Albums geizt Avril Lavigne sogar noch weniger mit ihren Reizen: Sie trägt hier offenbar nichts als eine Gitarre.

Warnung: Darum sollten Sie auf keinen Fall im Netz nach Avril Lavigne suchen

Santa Clara - Bei keinem anderen Prominenten bestehe derzeit eine höhere Gefahr, auf einer bösartigen Website zu landen, wenn man im Internet nach dem Namen suche, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) in Kalifornien mit. Der Entwickler von Anti-Virus-Software testete zum elften Mal, welche Promi-Namen die gefährlichsten Suchergebnisse liefern.

Die Chance, bei einer Suche nach Avril Lavigne (32, „Complicated“) mit Viren, Datenkraken oder sonstiger Schadsoftware konfrontiert zu werden, liegt laut der Untersuchung für 2017 bei 14,5 Prozent. Bei der Suche nach „Avril Lavigne free mp3“ führte sogar mehr als jedes fünfte Ergebnis auf gefährliche Websites. Die Gefahr bei einer Suche nach dem Zweitplatzierten Bruno Mars („Grenade“) lag bei 13,4 Prozent.

Foto: Schon vor vier Jahren landete Avril Lavigne auf der Liste gefährlicher Promis im Netz:

Nachdem 2016 noch US-Comedian und Schauspielerin Amy Schumer („Dating Queen“) die Liste anführte, landeten in diesem Jahr ausschließlich Musiker in den Top Ten dieser Liste. McAfee erklärt das mit dem starken Wachstum des Musik-Marktes im vergangenen Jahr. „Wenn Künstler auf Tour gehen und neue Alben und Songs veröffentlichen, wächst der Appetit auf neue Inhalte dieser Sänger“, heißt es in der Mitteilung. Warum nun ausgerechnet Lavigne, die vor vier Jahren ihr letztes Album vorlegte, vorn liegt, erklärte die Firma nicht.

