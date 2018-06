Beerdigung von Star-DJ Avicii: So verlief die Zeremonie

Der Tod von Star-DJ Avicii sorgte weltweit für Trauer. Am Sonntag wurde der 28-Jährige im engsten Familien- und Freundeskreis in Stockholm beigesetzt.

Stockholm - Star-DJ Avicii wurde am Sonntag in seinem Heimatland Schweden beigesetzt. Die Familie hatte schon vorab angekündigt, die Beerdigung in kleinem Kreis zu halten.

Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, wurde am 20. April tot im Oman aufgefunden, wo er in einem Hotel Urlaub machte.

Beisetzung mit engsten Freunden und Familie

Wie schwedische Medien und die Bild-Zeitung berichten, nahmen engste Freunde und die Familie in einer privaten Zeremonie auf dem Stockholmer Friedhof Skogskyrkogården Abschied von Avicii. Ein Freund des 28-Jährigen postete ein Foto des Ablaufplans der Zeremonie auf Instagram und kommentierte es lediglich mit einem Herz-Symbol.

Aviciis Schwager Joakim S. veröffentlichte ein Foto auf dem Friedhof.

Weitere Zeremonie auf dem königlichen Hof

Nach der Beisetzung gab es offenbar eine weitere Zeremonie auf dem königlichen Hof. Ein Pferd der Reiterstaffel der königlichen Garde wurde „D‘Avicii“ getauft. Zu dieser Zeremonie kamen demnach auch die Mutter, der Vater und die Schwester des verstorbenen DJs. Hofmusiker spielten dabei Aviciis Hit „Hey brother“.

Der Tod des Star-DJs sorgte weltweit für Trauer und Entsetzen.