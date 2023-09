Nach abgesagten Auftritten: Udo Lindenberg muss operiert werden

Von: Lisa Klugmayer

Udo Lindenberg muss operiert werden. Doch bevor er sich unters Messer legt, verrät der Rockmusiker seinen Fans noch, wie es danach weitergeht.

Hamburg – Vor kurzem musste Udo Lindenberg (77) gleich zwei Auftritte absagen: seinen Besuch bei den „Walentowski Galerien“ in Werl (Nordrhein-Westfalen) und eine Ausstellung in Rostock. Der Grund waren gesundheitliche Beschwerden. Fans waren deswegen natürlich in Sorge. Jetzt spricht Udo Lindenberg selbst und verrät, dass er operiert werden muss.

„Im Moment bin ich Dr. Humpelberg“: Udo Lindenberg braucht ein neues Knie

Udo Lindenberg muss unters Messer, gibt aber Entwarnung. „Alles easy, nur ‚ne Sportverletzung am Knie“, so die Musikikone im BILD-Interview. „Kommt vom ewigen Konditionsgejogge, der Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal ‚n Knie el kaputto“, erzählt er weiter. Das Gelenk auf der linken Seite muss teilweise ausgetauscht werden.

„Ich krieg die Tage ‚n neues eingebaut, zackzack: Und dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. Also no Panik!“, so Udo Lindenberg. Er sieht seine bevorstehende Operation also ganz locker. Jetzt macht sein altes Knie ihm aber noch zu schaffen: „Im Moment bin ich Dr. Humpelberg. Aber bald ist das neue Knie drin, und dann kommt mal kurz die Piratenkrücke und die Augenklappe. Piraten der Karibik. Also Fans, keep cool, es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm!“

Udo Lindenberg muss operiert werden. Bevor er sich unters Messer legt, verrät der Rockmusiker, wie es danach weitergeht. © IMAGO/Chris Emil Janßen

