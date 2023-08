Millie Bobby Brown: Hochzeitsplanung ist aufregende Zeit

Wollen heiraten: Millie Borwn und ihr Freund Jake Bongiovi. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die 19-Jährige und der 21-jährige Rockstar-Sohn Jake Bongiovi wollen heiraten. Die Planung macht Spaß, erzählt die Schauspielerin.

Los Angeles - „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown (19) steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Rockstar-Sohn Jake Bongiovi (21). „Die Planung läuft - es macht so viel Spaß, und es ist eine aufregende Zeit in meinem Leben“, erzählte die Britin der Modezeitschrift „WWD“. Sie wolle die „kleinen kostbaren Momente im Leben“ besonders wertschätzen und festhalten, erklärte sie.

Die Schauspielerin und der Sohn des US-Musikers John Bon Jovi (61) hatten ihre Verlobung im April bekannt gegeben. Bon Jovi hatte seine eigene Ehefrau Dorothea (60) auch schon zu Schulzeiten kennengelernt, die beiden sind seit 1989 verheiratet. Der Sänger unterstützte die Entscheidung der beiden jungen Fast-Eheleute: „Ich weiß nicht, ob das Alter eine Bedeutung hat, wenn man den richtigen Partner findet und zusammenwächst.“ dpa