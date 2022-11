4 / 7

Auch Cory Monteith erlangte durch „Glee“ Bekanntheit. Und auch er starb viel zu früh - mit 31 Jahren. Der Kanadier wurde am 13. Juli 2013 tot in seinem Hotelzimmer in Vancouver aufgefunden. Monteith starb an einer Überdosis Alkohol und Heroin. © Frazer Harrison/afp