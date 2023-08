Carmen Geiss nur auf Platz 2: Das ist Deutschlands unbeliebtester Promi

Von: Elena Rothammer

Die Stars und Sternchen sorgen mit so mancher Aktion immer wieder für Kritik. Nun wurde mittels Web-Analyse der unbeliebteste Promi Deutschlands ermittelt. Auf Platz eins landete ausgerechnet ein internationaler Exportschlager...

Berlin – Ein Leben im Rampenlicht bringt auch eine Menge Kritik von Außen mit sich. Immer wieder leisten sich die Promis Skandale, erobern die Herzen der Fans oder – im schlimmsten Fall – verscherzen es sich dauerhaft mit der Öffentlichkeit. Doch wer hat sich die Sympathien im Laufe der Jahre am ärgsten verspielt? Per Web-Analyse wurde jetzt der unbeliebteste Promi Deutschlands gekürt.

Dieser deutschsprachige VIP geht der Öffentlichkeit am meisten auf die Nerven

Die österreichische Website casino.at stellte 72 deutschsprachige Promis zur Wahl. „Hierfür wurde ein spezielles Tool genutzt, welches die Reaktionen von Usern auf Artikel zu den einzelnen Prominenten in verschiedene Kategorien wie ‚lustig‘, ‚traurig‘ oder auch ‚positiv‘ und ‚negativ‘ einteilt“, heißt es in der Erklärung.

Carmen Geiss (58), die zuletzt unter anderem wegen ihres veränderten Gesichts für Spekulationen sorgte, landete in dem Ranking auf Platz zwei. Ein VIP ist sogar noch unbeliebter als die Jetset-Lady: Topmodel Heidi Klum (50) geht den Usern laut Ranking am meisten auf die Nerven. 22 Prozent der negativen Reaktionen gingen an die Frau von Tom Kaulitz (33). Carmen Geiss liegt mit 21 Prozent nur dicht dahinter. Rapper Gzuz (35) schaffte es mit 19 Prozent als drittunbeliebtester Promi auch noch auf das Treppchen.

Die Liste der zehn unbeliebtesten deutschen Promis im Überblick: 1. Heidi Klum 2. Carmen Geiss 3. Gzuz 4. Robert Geiss 5. Dieter Bohlen 6. Boris Becker 7. Oliver Pocher 8. Daniela Katzenberger 9. Til Schweiger 10. Farid Bang

Das ist der beliebteste Promi Deutschlands

Am anderen Ende der Liste steht ebenfalls ein international erfolgreiches Model: Claudia Schiffer (52) wurde mit 55 Prozent positiver Reaktionen als beliebtester deutscher Promi auserkoren. Auf den Fersen sind ihr DJ Zedd (33) mit 53 Prozent und Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) mit 38 Prozent.

Insbesondere dank ihrer Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ ist Heidi Klum schon seit Jahren im TV zu sehen. Doch einige Ex-Kandidaten lassen kein gutes Haar an dem Format. Ein GNTM-Model zerriss Heidi Klums Show zuletzt und wetterte, dass sie danach weder Jobs noch Aufträge bekam. Verwendete Quellen: casino.at