Andrea Berg ist Vorreiterin: Inklusions-Band spielte beim „Heimspiel“ auf ihrer Bühne vor Publikum

Die „Heimspiel“-Shows sind für Andrea Berg jedes Mal ganz besondere Konzerte. In diesem Jahr entpuppte sich bereits die Vorband als absolutes Highlight.

Aspach – Jedes Jahr kommt Andrea Berg (57) mit einem echten Open-Air-Spektakel in die Kleinstadt Aspach. Die Konzerte tragen den Titel „Heimspiel“, denn der Ehemann der Schlager-Königin betreibt nur wenige Kilometer von der Showbühne entfernt den „Sonnenhof Aspach“. Auch 2023 riss die Musikerin das Publikum wieder mit – und konnte bereits mit ihrer Vorband mächtig punkten.

Vorband bei den „Heimspiel“-Shows: Inklusions-Band ist Andrea Berg dankbar

Gerade ist Andrea Berg in der Form ihres Lebens, denn die Sängerin hat einen Körperfettanteil von nur noch 15 Prozent. Kein Wunder, immerhin wirbelt die Schlagerikone bei ihren Shows energiegeladen über die Bühne. Auch bei ihren „Heimspiel“-Konzerten in Aspach gab sie drei Stunden lang Vollgas. In diesem Jahr hatte sie dafür ganz besondere Unterstützung im Gepäck, denn im Vorprogramm heizte die Inklusions-Band „Seeside“ aus Greifswald dem Publikum ein.

Für den Bandleiter Michael Turban und seine Musikgruppe sei der Auftritt unglaublich bewegend gewesen. „Das ist ein großes Privileg für uns, die sich 15 Jahre hochgekämpft und geackert haben. Das hinzubekommen, vor einem ganz normalen Publikum zu spielen, das uns nicht mag, weil wir eine Behinderung haben, sondern weil wir tolle Musik machen“, zeigte er sich im Interview mit Regio-TV ergriffen. Er sei Andrea Berg unglaublich dankbar für diese Chance: „Ich kann Andrea Berg nur beglückwünschen, weil sie wahrscheinlich eine der Vorreiterinnen ist, die sowas möglich machen. Wir hatten vorher kaum Gelegenheit, auf großen Bühnen zu spielen.“

Andrea Bergs „Heimspiel“ in Aspach Bereits zum 16. Mal machte Andrea Berg Aspach zur Schlager-Hauptstadt. Das Open-Air-Festival ging von Freitag bis Sonntag und ließ Fans aus der gesamten Umgebung in die Kleinstadt pilgern. Dabei teilte sich die Schlager-Queen die Bühne mit verschiedenen Bands und Künstlern – unter anderem trat auch ihre Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai (31) auf.

„Wirklich tolle Musiker“: Andrea Berg und ihre Fans sind begeistert von „Seeside“

Gemeinsam mit dem Rems-Murr-Landkreis hatte Andrea Berg im Vorfeld zu ihrem Open-Air-Event einen inklusiven Bandcontest veranstaltet. Als Sieger durfte die Gruppe „Seeside“ nun als Vorband bei ihren „Heimspiel“-Konzerten auf der Bühne stehen. Die Schlagersängerin zeigte sich von der Energie der Truppe begeistert: „Diese Band war halt eben so speziell, so besonders. Das waren alles wirklich tolle Musiker. Und das ist genau das, was wir eigentlich kommunizieren wollen: Dass jeder Mensch etwas Besonderes ist. Egal, wie anders er ist“, begründete sie ihr Engagement.

Bei ihren „Heimspiel“-Konzerten gab Andrea Berg der Inklusions-Band „Seeside“ die Chance, im Vorprogramm auf der Bühne zu stehen. Die Musikgruppe zeigte sich unglaublich dankbar und bezeichnete die Schlagersängerin als „Vorreiterin“. © IMAGO / HOFER; Regio-TV

Auch die Fans von Andrea Berg feierten die Künstlerin für die Entscheidung, eine Inklusions-Band auftreten zu lassen. „Ich finde das ganz toll, dass sowas gemacht wird. Ich bin selber sehbehindert, ich kann da mitfühlen, wie schwierig das manchmal ist“, erklärte Fanclub-Mitglied Daggi. Und auch ihre Begleiterin Heike fand nur positive Worte über die „Seeside“-Performance: „Die machen Stimmung. Und die Musik kommt an, die berührt wirklich“.

Gesprächsstoff lieferte die Schlagerikone kürzlich auch mit ihrer Optik: Bei der „Starnacht am Wörthersee“ wunderten sich die Zuschauer darüber, dass Andrea Berg immer jünger aussieht. Verwendete Quellen: Regio-TV