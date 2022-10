Auf Event nett, Zuhause ablästern: Feige Aktion entlarvt Amira Pocher als „Falsche Schlange“

Von: Matthias Kernstock

Ist Amira Pocher (30) wirklich eine „Falsche Schlange“, wie es ein Fan bei Facebook anmerkt? Anlass für den Vergleich ist eine üble Aktion von Amira Pocher gegen Julian Claßens neue Freundin Tanja Makarić (25).

Köln - Stell Dir vor, Du erzählst jemandem im Vertrauen von Deinen intimsten Geheimnissen und liest einen Tag später davon in der Zeitung. So muss es sich gerade für Schwimmerin Tanja Makarić anfühlen, die auf einem Event ganz nett mit Amira Pocher gesprochen hatte, sich wenig später dann aber üble Beleidigungen von Oliver Pochers Frau anhören musste.

Amira Pocher trifft auf Tanja Makarić am „kinderTag“ in Berlin und ist super nett

Was genau ist passiert? Nach der Trennung von Bibisbeautypalace hat Julian Claßen die große Liebe gefunden: Mit Schwimmerin Tanja Makarić schwebt der Influencer seit Juli auf Wolke 7. Mitte September wurden beide zum „kinderTag“ in Berlin eingeladen. Dort leistete sich Tanja Makarić allerdings einen stylischen Fauxpas.

Ist Amira Pocher eine „Falsche Schlange“? Auf einem Event war sie nett zu Tanja Makarić, zu Hause im Podcast zog sie über die Freundin von Julienco her. © Imago Images

Zunächst war die gebürtige Wuppertalerin mit tiefem Ausschnitt und viel BlingBling auf dem Roten Teppich zu sehen, wechselte dann aber ihr Outfit, als sie mit Kindern spielte. „Mir geht es super gut, ich bin super entspannt“, sagte die einstige Leistungsschwimmerin, die ihre Karriere 2017 beendete.

Amira Pocher lästert über Tanja Makaric: „Die sieht ja komplett anders aus“

Auf dem Event konnte Tanja Makarić auch mit Oliver Pochers Frau Amira Pocher quatschen. „Ich habe mich wirklich super mit ihr verstanden“, verriet die neue Freundin von Julienco bei Instagram. Auch auf den Pressefotos des Events wirken beide vertraut. Doch als Amira Pocher gemeinsam mit Ehemann Oliver Pocher die neueste Ausgabe ihres Podcasts „Die Pochers“ aufzeichneten, schien Amira die netten Gespräche schon wieder vergessen zu haben.

Amira Pocher neben Tanja Makarić am „kinderTag“ am 20. September in Berlin. © IMAGO/Frederic Kern

Auf dem Red Carpet nett, aber Zuhause böse ablästern? Ja, das ist die hässliche Seite von „Let‘s Dance“-Kandidatin Amira Pocher. Im Podcast lästert Amira fleißig über Julian Claßen und Tanja Makarić. „Die sieht ja komplett anders aus“, lästert Amira über Tanja, nachdem sie die Influencerin das erste Mal im echten Leben gesehen hatte.

Oliver Pocher zieht auch über das Outfit von Tanja Makarić beim „kindertag“ her: „Mit Brüsten raus steht sie auf dem roten Teppich auf einem Kinder-Event für irgendwelche Kinder, die nichts haben. So viel Hirnschmalz muss man einfach mal haben. Und danach zieht sie sich einen Jogginganzug an.“ Anstatt Tanja zu verteidigen, steigt auch Amira im Podcast in die Lästerattacke ein.

„Das Outfit hätte ich jetzt auch nicht so gewählt“, stimmte Amira zu, fand aber nicht nur Tanjas Kleidungswahl unpassend. „Julian hat da ein Prada-Hemd an (...). Da sind hilfsbedürftige Kinder und du kommst da mit deinem 1000-Euro-Hemd oder mit deiner 70.000-Euro-Uhr an.“

Moment: Zuerst unterhält sich Amira Pocher noch auf dem Event sehr nett mit Tanja Makarić, verliert kein Wort über ihr Outfit, doch Zuhause zieht sie dann über die Schwimmerin her? Dieses scheinheilige Verhalten sorgt auch bei Facebook für Kopfschütteln bei den Klatsch&Trasch-Fans. „Falsche Schlange“, kommentierte eine Facebook-Userin unter einem Posting.

Tanja Makarić enttäuscht über feige Lästereien von Amira Pocher

Das ist Tanja Makarić, die neue Freundin von Julian Claßen Tanja Makarić kam am 4. April 1997 zur Welt und lebte lange in Wuppertal. Sie war professionelle Schwimmerin und feierte insbesondere in ihrer Jugendzeit einige Achtungserfolge. Tanja Makarić verdient als Influencerin ihr Geld und wurde durch ihre Beziehung mit YouTube-Star Julian Claßen deutschlandweit bekannt

Tanja Makarić zeigte sich nach den Lästereien der Pochers über sie und Freund Julian bitter enttäuscht. „Dann habe ich die Situation wohl falsch eingeschätzt“, erzählte Tanja bei Instagram. Dass die Pochers andere Menschen durch den Dreck ziehen, ist leider nichts Neues. Erst vor wenigen Tagen beleidigte Oliver Pocher Karsten Maschmeyer öffentlich. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers“