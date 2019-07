Oscarpreisträger stirbt mit 100 Jahren - er war eine deutsche Filmlegende

Rund 300 Filme

+ © dpa / Jörg Carstensen Filmproduzent Artur Brauner (r) sitzt nweben Moderatorin Carolin Reiber bei der Gala zu seinem 100. Geburtstag © dpa / Jörg Carstensen

In nur einem Monat wäre er 101 Jahre alt geworden: Ein bekannter Film-Produzent ist am Sonntag verstorben. In Deutschland war er eine Legende.