Not-OP bei Arnold Schwarzenegger - So cool reagiert er nach dem Aufwachen

Der Hollywood-Star und ehemalige Bodybuilder Arnold Schwarzenegger musste sich offenbar einer Not-Operation unterziehen. Das berichtete das US-amerikanische Portal TMZ.

Update 30. März 2018: Offenbar guten Mutes hat sich Arnold Schwarzenegger nach seiner Not-OP zurückgemeldet. „I‘m back“ soll der 70-Jährige kurz nach dem Aufwachen gesagt haben, eine Anspielung auf das legendäre-Filmzitat aus dem Blockbuster „Terminator“. Das berichtete sein Sprecher Daniel Ketchell über Twitter und fügte hinzu, dass Schwarzenegger in guter Verfassung sei.

München - Wie das amerikanische Nachrichtenportal TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Hollywood-Stars berichtet, wurde Arnold Schwarzenegger am Donnerstag im Cedars-Sinai-Hospital in Los Angeles notoperiert. Der gebürtige Österreicher hat seit längerer Zeit Probleme mit seinen Herzklappen.

Den Berichten zufolge wurde der 70-Jährige mehrere Stunden lang am offenen Herz operiert, sein Zustand soll momentan aber stabil sein. Die Ärzte hätten eigentlich zunächst einen kleineren Eingriff geplant, sich dann aber zu einer mehrstündigen Operation entschieden

Österreichs Bundeskanzler Kurz wünscht Schwarzenegger gute Genesung

Der Sprecher des 70-Jährigen bestätigte am Freitag einen Bericht der Website "TMZ", wonach es bei einem Eingriff zur Ersetzung einer Herzklappe zu Komplikationen kam und die Operation am offenen Herzen nötig wurde. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wünschte Schwarzenegger, den er als „Freund“ bezeichnete, gute Genesung. Er freue sich auf ein Wiedersehen in Wien im Mai.

Ich wünsche meinem Freund Arnold @Schwarzenegger gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in #Wien im Mai! @Regions20 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 30. März 2018

Der heute 70 Jahre alte Ex-Gouverneur von Kalifornien war bereits 1997 einmal am Herz operiert worden, als ein Aorta-Ventil eingesetzt worden sei. Schwarzenegger hatte damals erklärt, der Eingriff habe nichts mit der Einnahme von Dopingmitteln in seiner Zeit als Bodybuilder zu tun, die er freimütig eingeräumt hatte.#

Sein Sprecher sagte, als Folge der Operation von 1997 habe sich Schwarzenegger am Donnerstag ins Krankenhaus begeben: Die damals eingesetzte Herzklappe sei nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen, sagte Ketchell. "Deshalb wollte er sie sich gestern mittels des weniger invasiven Katheterverfahrens ersetzen lassen."

Lesen sie auch: „Besondere Auszeichnung für Lahm und Schwarzenegger“

fd/dpa/AFP