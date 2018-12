ARD-Moderatorin drückt Kollegin ihre Brüste ins Gesicht - ein männlicher Promi findet es „geil“

Mareile Höppner moderiert in der ARD das Magazin „Brisant“

Mareile Höppner ist bekannt als „Brisant“-Moderatorin. Bei einem Besuch bei Sat.1 machte eine Kollegin jetzt Bekanntschaft mit ihrer Oberweite.

Update vom 12. Dezember 2018: Was war denn da los? Bei einem Besuch im Sat.1-Frühstücksfernsehen talkte ARD-Moderatorin Mareile Höppner („Brisant“) mit ihrer Kollegin Alina Merkau. Dabei kamen sich die beiden Frauen ziemlich nahe.

Für ein gemeinsames Foto rückte Höppner auf den Sessel von Merkau und drückte ihre Brüste fast direkt in ihr Gesicht. Merkau hatte ihren Spaß dabei und veröffentlichte Fotos der skurrilen Foto-Pose auf ihrer Intagram-Seite. Auf dem zweiten und dritten Bild (am Handy wischen, am Desktop auf den Pfeil klicken) dieser Fotoserie ist die Szene zu sehen:

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger klickte sich ebenfalls durch die Fotos. Was er sah, gefiel ihm so sehr, dass er sogar einen Kommentar schrieb: „Geiles Bild“.

Mareile Höppner von „Brisant“ verdeckt Schlitz in ihrem Kleid

Update vom 10. Dezember 2018: War ihr der Schlitz selbst zu tief? Auf einem Foto, das sie vom Event selbst postete, hielt Mareile Höppner jedenfalls sicherheitshalber ihre Tasche davor.

Am Wochenende folgte dann ein Foto mit Grüßen „aus meinem Wohnzimmer“ - Mareile Höppner beim Trainieren. Nachdem die ARD-„Brisant“-Moderatorin zuletzt sehr viel Bein zeigte, präsentiert sie nun stolz ihren Bauch. Das Ergebnis harter Arbeit.

„Brisant“: ARD-Moderatorin lässt beim „Brötchenholen“ untenrum tief blicken - Unser Artikel vom 5.12.

München - Mareile Höppner (41), die unter anderem das ARD-Fernsehmagazin „Brisant“ moderiert, kleidet sich gerne modisch und postet ihre stylischen Outfits auf Instagram. Doch ihr neuestes Bild auf dem sozialen Netzwerk dürfte bei ihren 50.000 Followern für Schnappatmung gesorgt haben.

Mareile Höppner: ARD-Moderatorin geht mit Mega-Beinschlitz „Brötchen holen“

Die ARD-Moderatorin zeigte sich auf Instagram in einer asymetrischen, hochgeschlitzen Robe ganz in Weiß. Das bodenlange Kleid gewährte ungewohnt tiefe Einblicke, allerdings nur auf einer Seite, denn der tiefe Beinschlitz legte nur ihr linkes Bein frei - allerdings ziemlich viel davon. Dazu schrieb Mareile Höppner: „Ich hole schon mal Brötchen.“

Auch RTL-Moderatorin Nazan Eckes zeigte kürzlich bei der Bambi-Verleihung extrem viel Bein - inklusive Höschen-Blitzer.

ARD-Moderatorin Mareile Höppner („Brisant“) lässt auf Instagram tief blicken: Fans sind begeistert

Mareile Höppners Fans sind begeistert von ihrem Look. „Wow, du bist wunderschön! Das Kleid ist ein Traum an dir!“ und „Echt atemberaubend sexy“ sind nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Auch den Kommentar „Lass mich dein Bäcker sein“ konnte sich ein User nicht verkneifen. Aber war sie wirklich so Brötchen holen? Nein, da hat die „Brisant“-Moderatorin ihre Follower ein bisschen auf den Arm genommen. Sie besuchte in München das Mon Chéri Charity-Event anlässlich des Barbaratages 2018.

