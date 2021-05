Archie wird zwei Jahre alt: Wie feiern Meghan und Harry seinen Geburtstag?

Auch der Palast gratuliert

Im Hause Sussex herrscht Feierlaune: Am 6. Mai feiert Archie, der Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry, seinen zweiten Geburtstag!

Montecito – Archie Mountbatten-Windsor (2) darf sich über Geschenke freuen, Meghans (39) und Harrys (36) Sohn ist jetzt ein Jahr älter! Diesen besonderen Ehrentag verbringt die kleine Familie in ihrer Wahlheimat Kalifornien, die Verwandtschaft in Großbritannien sendet süße Geburtstagsgrüße.

Harry und Meghan wollen Archie einen wunderschönen zweiten Geburtstag bereiten*, Geschenke, ein Geburtstagskuchen & Co. dürfen da nicht fehlen. Was genau sie geplant haben, hat ein Insider dem Magazin „Closer Weekly“ verraten: „Sie bleiben vor Ort in Montecito, verbringen den Tag am Pool und grillen in ihrem großzügigen Garten.“ Den Großteil der Einkäufe für Archies Feier habe Meghan, die ihr zweites Kind erwartet, in diesem Jahr Prinz Harry überlassen. Der stolze Vater habe, so der Insider, unter anderem Partyhüte, Ballons, Süßigkeiten und eine köstliche mehrstöckige Geburtstagstorte gekauft. Genauso großzügig sei das Paar auch bei den Geschenken gewesen: „Sie verwöhnen ihn mit Geschenken, Büchern, einem Spielzeugauto, Puzzles [und] einem Kochset für Kinder.“

Die Royal Family wird die Feierlichkeiten wohl verpassen. Queen Elizabeth II. (95) gratulierte ihrem Urenkel über die sozialen Netzwerke: „Ich wünsche Archie Mountbatten-Windsor heute einen sehr glücklichen 2. Geburtstag", der Palast teilte ein altes Foto, das kurz nach Archies Geburt entstanden ist.