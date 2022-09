Apache 207 enthüllt neue Details zu eigener Doku auf Amazon Prime

Am 23. September erscheint Apaches erste eigene Doku „Apache bleibt gleich“ auf Amazon Prime. Lesen Sie hier, welche ersten Einblicke der Rapstar bereits auf Instagram gibt:

Apache 207 ist einer der begehrtesten Rapstars in ganz Deutschland. Auf Spotify erreicht der Künstler rund 2,9 Millionen Zuhörer monatlich. Privat ist über den Deutsch-Türken allerdings noch nicht viel bekannt. Das soll sich jetzt mit seiner neuen Doku auf Amazon Prime ändern. Am 23. September erscheint die Doku „Apache bleibt gleich“ auf Amazon Prime. Darin gibt der Rapper aus Ludwigshafen private Einblicke in sein Leben und in seine Karriere.

MANNHEIM24 verrät, welche neuen Details Apache 207 zu seiner Doku auf Amazon Prime jetzt enthüllt.

Apache 207 ist seit vier Jahren im Musik-Business- Sein Song „Roller“ macht den 25-Jährigen 2019 über Nacht zu einem Star. Über 1 Millionen Menschen folgen dem Künstler auf Instagram mittlerweile. (fas)