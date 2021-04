Ihr Ansehen sinkt: König Willem-Alexander und Königin Máxima sind so unbeliebt wie nie

Das Image ist angekratzt

König Willem-Alexander und Königin Máxima geben sich bei Auftritten stets volksnah und haben immer ein Lächeln auf den Lippen – Sympathiepunkte verliert das Königspaar dennoch.

Den Haag – In wenigen Tagen feiert König Willem-Alexander der Niederlande (53) sein achtjähriges Thronjubiläum. Ein besonderes Ereignis, das Anlass gibt, seine bisherige Regenschaft Revue passieren zu lassen. König Willem-Alexander und Königin Máxima (49) erfüllen noch immer gewissenhaft ihre royale Pflichten, ihre Popularität hat jedoch Schaden genommen.

Auch in diesem Jahr haben Willem-Alexander und Máxima einer aktuellen Umfrage zufolge an Beliebtheit eingebüßt*. Die niederländische Sendung „EenVandaag“ führte die Befragung anlässlich des diesjährigen Königstags, der an Willem-Alexanders Geburtstag zelebriert wird, durch. Hierbei mussten die Teilnehmer unter anderem angeben, ob sie Vertrauen in ihren aktuellen Regenten haben. 63 Prozent der Befragten beantworteten das mit „Ja, ich habe viel/relativ viel Vertrauen in ihn“. Ein Niedrigrekord für Willem-Alexander! Im Jahr 2013, dem Beginn seiner Amtszeit, lag der Wert bei 77 Prozent, in den darauffolgenden fünf Jahren stieg er sogar auf 85 Prozent, 2020 lag er bei 75 Prozent. Gattin Máxima unterstützen aktuell 69 Prozent der Umfrageteilnehmer, im Vorjahr waren es noch 78 Prozent. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.