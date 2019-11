Annemarie Carpendale in Lack und Leder: Im „Domina“-Look zur Party

Annemarie und Wayne Carpendale zeigen sich gerne freizügig. Vor kurzem posteten sie ein Foto, das die Fans ausrasten ließ. Für eine Party schmissen sie sich in Lack und Leder.

München - Wer Annemarie und Wayne Carpendale auf Instagram folgt, der weiß, wie freizügig sich die beiden gerne geben. So polarisierten die Carpendales schon oft mit einigen schlüpfrigen Fotos. Erst kürzlich waren sie auf die GQ-Awards in Berlin eingeladen. Während sich Wayne ganz Gentleman-Like im Anzug zeigte, erschien Annemarie mit einem äußerst durchsichtigen Body, Blazer und Anzughose.

Im Nachhinein postete Wayne Carpendale auf seinem Instagram-Account „wayne_interessiert_s“ ein Foto, bei dem er seiner Frau auf dem roten Teppich der GQ-Awards an die Oberweite griff. Annemarie Carpendale schien es gelassen zu nehmen. Er schrieb dazu: „Gentleman bewacht sein wichtigstes Gut.“

Bild auf Instagram veröffentlicht: Die Carpendales in Lack und Leder

Nun veröffentlichten beide wieder ein Bild auf ihren Instagram-Accounts, das die Fans zu regelrechten Lobeshymnen ausbrechen ließ. Die zwei sitzen auf einer Holztreppe, der Schauspieler eine Stufe niedriger als seine Frau. Mit laszivem Blick schauen sie in die Kamera, die Moderatorin reckt einen Arm in die Höhe und legt den anderen auf die Schulter ihres Mannes. Die entscheidenden Details bei diesem Foto sind aber die Outfits des Ehepaars.

Sie zeigt sich vollkommen in Lack und Leder. Hauteng liegt der Catsuit an ihrem Körper und ihre Füße stecken in durchsichtigen Schuhe mit kleinen Sternen. Wayne Carpendale legt seinen Arm um die Hüfte seiner Frau und präsentiert sich in einem trendigen grauen Anzug mit weißem T-Shirt. Das Highlight: Seine glänzenden silbernen Schuhe.

Freizügiges Foto der Carpendales lässt Fanherzen höher schlagen

Unter den Post schreibt er „jetzt ab zum Elternabend“ und sie „ready for the future“ und „lets party“. Das Foto zeigt die beiden anscheinend auf dem Weg zu der Geburtstagsparty von Ex-National Torhüter Jens Lehmann in München, der seinen 50. Geburtstag feierte.

Die Fans der beiden rasten bei dem Post aus. Einer schreibt etwa: „Wow super Outfit. Das solltest du mal bei taff tragen.“ Zwei andere bringen ihre Bewunderung für die Outfits mit „Alter Schwede“, „Alter Falter“ oder „Hot“ zum Ausdruck.

Lack und Leder Outfit: Fans kommen auf unzüchtige Gedanken

Doch bei dem Foto kommen manche User auch auf schmutzige Gedanken und geben Kommentare wie „Ich dachte da gehst du mit seiner Ehefrau hin und nicht mit deiner Domina“ oder „aber schön benehmen“ unter dem Foto ab: Manche finden die freizügige Bekleidung von der Moderatorin nicht so prickelnd. Ein User meint: „Halt dich bedeckt.“

Viele der Frauen würden gerne wissen, wo Annemarie Carpendale die Klamotten samt, Accessoires gekauft hat. „Wow die Schuhe! Nice! Von welcher Brand? “ und „Annemarie deine Ketten gefallen mir sehr. Könnest du mir die Marke verraten oder wo du sie gekauft hast?“ fragen sie zwei der Userinnen.

Annemarie und Wayne Carpendale präsentieren sich gerne freizügig

Im Urlaub präsentierte sich Wayne Carpendale so wie Gott ihn schuf und machte damit vor allem seine weiblichen Fans glücklich. Zu Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2008 ging eine Datenight für die beiden nicht so schön aus, denn Wayne Carpendale wollte seine Annemarie verführen, musste aber am Ende putzen. (tz.de)*

