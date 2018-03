Babybauch von Annemarie Carpendale: Schwiegerpapa Howard plappert Unglaubliches aus

Das Annemarie Carpendale und ihr Mann Wayne ein Kind erwarten, ist nun schon seit Längerem bekannt. Jetzt hat Stiefpapa Howard Carpendale ein pikantes Detail verraten.

München - Baby-Glück im Hause Carpendale. Dass Moderatorin Annemarie Carpendale und ihr Mann Wayne 2018 ein Kind erwarten, ist keine Neuigkeit mehr. Daraus macht das Paar - gerade in den sozialen Netzwerken - aber auch kein Geheimnis und so kann man schon seit Monaten dem Babybauch der 40-Jährigen auf Instagram beim Wachsen zuschauen.

Ups! Hat der künftige Opa Howard sich verquatscht?

Ein Detail, das in der Tat ein Geheimnis war, könnte aber Schwiegervater und Schlagerstar Howard Carpendale am Donnerstagabend verraten haben. Denn da war der 72-Jährige in der Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ zu Gast, um mit der Moderatorin über die heimliche Hochzeit mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Donnice Pierce zu reden. Carpendale und seine US-amerikanische Lebensgefährtin gaben sich am 12. März im oberbayerischen Starnberg das Ja-Wort.

Der Ehe blickt der Sänger von Hits wie „Hello Again“ zuversichtlich entgegen und verplappert sich in seinem Enthusiasmus auch über den neusten Zuwachs seiner immer größer werdenden Familie: „Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es nicht gut geht, weil wir kennen uns so lange und haben wie gesagt so viel durchgemacht. Abgesehen davon, dieser Name Carpendale – jetzt kommen wahrscheinlich noch zwei dazu, ganz bestimmt sogar …“.

Gleich doppeltes Baby-Glück im Hause Carpendale?

Wie bitte? Gleich zwei? Bisher war noch nicht davon zu hören, dass die Moderatorin mit Zwillingen schwanger sein soll, aber wenn man den Worten vom künftigen Opa Howard glauben kann, so wird es wohl gleich doppeltes Baby-Glück bei den Carpendales geben.

Auf eine offizielle Bestätigung müssen die Fans allerdings noch warten. Die Moderatorin meldete sich lediglich über Instagram zu Wort und wünschte ihren Followern ein frohes Osterfest. Dabei präsentiert sie wieder stolz ihren Babybauch. Ob in diesem gleich zwei neue Carpendales darauf warten, das Licht der Welt zu erblicken werden die Fans im Laufe des Jahres erfahren.

Lesen sie auch: „Annemarie Carpendale macht Fans mit Busen-Bild glücklich! Geht sie mit diesem Foto zu weit? “

fd