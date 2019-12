Nach Geburt ihres Babys: Ex-Bachelorette Anna Hofbauer teilt erstes Familien-Bild 

Die zweite „Bachelorette“ (RTL) ist Mutter! Im Interview verriet Anna Hofbauer nun sogar den Namen des Babys. Auch das erste Foto des Nachwuchses ließ nicht lange auf sich warten.

Update vom 5. Dezember 2019: Die Nachricht verbreitete sich am Mittwoch wie ein Lauffeuer, Ex-Bachelorette Anna Hofbauer ist Mama geworden. Noch am Abend zeigte die 31-Jährige dann ihr ganzes Glück auf Instagram. Das erste Familien-Foto beschreibt die Ex-Bachelorette mit den liebevollen Worten: „Die letzten Wochen waren die schönsten und doch auch schwersten und kräftezehrendsten Tage meines Lebens. “

Während die 31-Jährige den Namen und das Geschlecht ihres Babys bereits am Mittwoch in der Bunten verriet, konnten sich Fans der Blondine über den ersten Schnappschuss des Kleinen freuen. „Wie schön zu hören, dass es Euch allen gut geht“, gratulieren Fans der kleinen Familie.

Update vom 4. Dezember 2019: Das Baby ist da! Diese Nachricht verkündete nun Ex-Bachelorette Anna Hofbauer. Gemeinsam mit ihrem Partner Marc Barthel verbrachte die 31-Jährige bereits die letzten Tage im Krankenhaus. Der Grund: bereits in der 35. Schwangerschaftswoche platzte die Fruchtblase. Die Geburt des Babys wurde trotzdem noch nicht eingeleitet.

Im Interview mit Bunte erklärt Anna Hofbauer, wie schwer die vergangenen Tage für die frischgebackene Mama war. "Ich habe dreimal am Tag Antibiotika bekommen, um Infektionen zu verhindern. Das Fruchtwasser lief permanent. Ich fühlte mich, als wäre ich inkontinent“, so die 31-Jährige. Doch damit nicht genug, machte sich die Ex-Bachelorette Vorwürfe.

"Ich machte mir solche Vorwürfe. Was habe ich falsch gemacht? Nach fünf Tagen war ich psychisch am Ende“, erklärt die hübsche Blondine in dem Interview. Nun die frohe Botschaft: Söhnchen Leo erblickte gesund das Licht der Welt.

Update vom 20. September: Ex-Bachelorette Anna Hofbauer und ihr Partner Marc Barthel erwarten ein Kind. Im Interview mit Promiflash plauderte Anna nun ein süßes Detail aus: Nämlich wie sie dem werdenden Vater die Baby-News überbrachte. "Das war in Hamburg und er hat gerade noch für 'Notruf Hafenkante' seinen Text gelernt und ich dachte die ganze Zeit: 'Sage ich ihm das jetzt? Dann kann er vielleicht keinen Text mehr lernen'", zitiert das Online-Portal sie.

Ex-Bachelorette Anna Hofbauer über Baby-News: „Es war ein wunderschöner Moment“

Bis der Schauspieler also diese Aufgabe abgeschlossen hatte, behielt Anna die Baby-News für sich. „Als dann der Text gelernt war, habe ich ihm das gesagt und ja, das war wirklich ein wunder-, wunderschöner Moment für uns beide", fährt sie fort. Über den Anfang ihrer Schwangerschaft sagte Hofbauer, dass sie glaube, eine Mutter wüsste relativ schnell, ob sie schwanger sei oder nicht. „Gerade, wenn man auch seinen Körper kennt und sich selbst auch fühlen kann.“

Als Hofbauer und Barthel die Schwangerschaft via Instagram der Öffentlichkeit verkündeten machten die beiden klar, dass sie trotz des Blickes der Öffentlichkeit auch ein „privates Kapitel“ sei.

Erstmeldung vom 23. Juli: Eine „Bachelorette” war sie schon lange nicht mehr, sondern mit Marc Barthel (29) liiert – jetzt werden die beiden Eltern! Anna-Christiana Hofbauer (31), die Gewinnerin der RTL-Show 2014, ist im fünften Monat schwanger, wie die Bild erfahren hat.

Sie freue sich sehr, ließ die Ex-Bachelorette Anna Hofbauer über ihr Management mitteilen. Die Bild hatte das Paar bei einem Spaziergang in Berlin gesichtet und Hofbauers Babybauch war nicht zu übersehen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollten beide nicht verraten. Das Paar lebt in Berlin, Hofbauer kommt ursprünglich aus Marktoberdorf im Allgäu.

Ex-Bachelorette schwanger: Wann kommt das erste Babybauch-Selfie?

Wer der Ex-Bachelorette auf Instagram folgt, hätte es vielleicht ahnen können. Seit einiger Zeit postete Anna Hofbauer keine Fotos mehr, auf denen ihr Bauch zu erkennen war. Die Fans freuen sich jetzt auf das erste Instagram-Selfie mit Babybauch.

Seit Herbst 2017 sind Hofbauer und Barthel, die beide als Schauspieler arbeiten, ein Paar. „Wir sind uns auf einer Veranstaltung vorgestellt worden und haben uns gesehen und es hat gestimmt", sagte die Ex-Bachelorette damals der Gala. In der RTL-Show selbst hatte sie ihre letzte Rose eigentlich an den Kandidaten Marvin Albrecht vergeben – drei Jahre lang waren sie das Bachelorette-Traumpaar.

Anna Hofbauer: Trennung von „Bachelorette“-Gewinner Marvin Albrecht

Weil die Dreharbeiten damals schon Wochen vor der TV-Ausstrahlung des Staffel-Finales beendet waren, mussten Anna Hofbauer und ihr Auserwählter Marvin Albrecht aus ihrer Liebe eine Art Staatsgeheimnis machen. So durfte sich das Paar nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Oder zumindest nicht erkannt werden. Um diese RTL-Auflagen zu erfüllen, organisierte Hofbauer Geheimtreffen mit ihrem Partner, zu denen sie mit Perücke und Brille verkleidet erschien. Anfang 2017 dann die Trennung. Doch auch für Marvin Albrecht ging das Leben, auch das Liebesleben, weiter: Anfang 2018 gab der Bachelorette-Teilnehmer seine Beziehung zu Model Simone Voss bekannt.

„Unter uns“-Star Marc Barthel wird neuer „Notruf Hafenkante“-Ermittler

Soap-Star Marc Barthel (“Unter uns”) wird nicht nur zusammen mit der Ex-Bachelorette Papa, sondern ab Herbst neuer Ermittler in der ZDF-Krimi-Serie „Notruf Hafenkante“. Dabei steht er mit seiner Freundin vor der Kamera: Sie wird in einer Episode die Hauptrolle spielen, wie die Bild weiter berichtet. Außerdem hat sie ein Engagement in der Vorabend-Krimiserie „Hubert ohne Staller” (ARD) und stand bis vor kurzem im Festspielhaus Füssen auf der Bühne.

Bei der erfolgreichen RTL-Kuppelshow „Bachelorette“ rangeln sich in der aktuellen Staffel die Kandidaten um Gerda Lewis (26) – die bei „Germany‘s Next Topmodel (GNTM) bereits einen gewagten Auftritt hinlegte. Und wer sind die Männer?

Ausführliche Porträts der Kandidaten gibt es hier. Eine bekannte Ex-“Bachelorette“ gibt unterdessen pünktlich zum Oktoberfest 2019 Obenrum-Tipps für die Wiesn: „Schön einmassieren“.

RTL hebt sich bei der „Bachelorette 2019“ übrigens den Vorjahressieger Alexander Hindersmann offenbar als „Special Guest“ auf. Wann wird der zu sehen sein, und wann laufen die Sendungen im TV?

Auch in Hollywood gibt es aktuell Baby-News: Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway ist schwanger. YouTube-Star Bibi sorgte am Sonntag für eine große Überraschung: die 26-Jährige ist schwanger. Ihre Fans zeigen sich von der Nachricht begeistert.

Die Übersicht und Hintergrundinfos hier.

frs

Rubriklistenbild: © picture alliance / Monika Skolim / Monika Skolimowska