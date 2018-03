Anna Ermakova feiert bald 18. Geburtstag - so groß ist das Medieninteresse an ihr

Es wird tagelang gefeiert

+ © dpa / Horst Ossinger Das Model Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker, auf der Kosmetik&Wellnes-Messe "Beauty 2017". © dpa / Horst Ossinger

Die Tochter von Boris Becker wird zwar erst am 22. März volljährig, trotzdem berichten Medien schon in den kommenden Tagen über Anna und darüber, was sie an ihrem großen Tag geplant hat.