Typerveränderung mit Perücke

Komplettveränderung bei Anna-Carina Woitschack? Statt mit langen blonden Haaren zeigt sich die Schlagersängerin nun mit einer dunklen Kurzhaarfrisur. Doch keine Panik: Dabei handelt es sich natürlich nur um eine Perücke.

München - Neben ihrer tollen Stimme erkennt man Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack auch an ihrer langen blonden Wallemähne. Doch ist dieser Look nun Vergangenheit? In ihren Instagram-Storys überrascht die Ehefrau von Stefan Mross ihre Fans mit einer kompletten Typveränderung.

Schwarzer Bob statt blond: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack kaum wiederzuerkennen

Wer in den letzten Tagen auf dem Instagram-Profil von Anna-Carina Woitschack vorbeigeschaut hat, dürfte dort eine kleine Überraschung erlebt haben. Der Schlager-Star überrascht ihre Fans nämlich mit einer neuen Frisur. In dem kurzen Videoclip hat sie plötzlich einen schwarzen Bob.

War Anna-Carina Woitschack etwa beim Friseur und hatte Lust auf eine Komplettveränderung? Nein, natürlich nicht. Bei der Kurzhaarfrisur handelt es sich nur um eine Perücke. Die Schlagersängerin scheint sich allerdings wohl mit dem schwarzen Bob zu fühlen – und tragen kann sie die dunklen, kurzen Haare natürlich auch.

Anna-Carina Woitschack überrascht mit neuer Frisur: Fans lieben ihre blonden Haare

Schon letztes Jahr postete Anna-Carina Woitschack ein Bild, auf dem sie plötzlich braune Haare hatte. Damals hatte ein Fan seine Photoshop-Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Die Schlagersängerin war davon so begeistert, dass sie das Foto gepostet hatte und ihre Community abstimmen ließ. 62 Prozent ihrer Fans fanden ihre blonden Haare besser, nur 38 Prozent wären dafür, dass sie sich die Haare tatsächlich dunkel färbt.

Bei Anna-Carina Woitschack ist gerade einiges los. Sie ist nämlich seit einigen Jahren nicht nur als Schlagersängerin und TV-Moderatorin erfolgreich, nun versucht Anna-Carina Woitschack sich in der Sendung „Skate Fever“ als Rollschuhläuferin. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack